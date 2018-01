¿Estás pensando en cambiar de ordenador y no quieres gastarte mucho dinero?

A pesar de que a todos nos gusta estrenar un aparato tecnológico nuevo, la velocidad a la que evolucionan las nuevas tecnologías (donde el último modelo se queda desfasado en apenas unas semanas desde su compra) unido al precio que suelen tener este tipo de productos hacen que muchas personas no se planteen comprar ordenadores (ni ninguno de sus accesorios y complementos) nuevos.

Por el contrario, cada vez son más las personas que optan por la informatica ocasion, por un nuevo tipo de tienda de informatica donde no solo podremos encontrar los productos que buscamos al mejor precio sino donde tendremos la seguridad de que estaremos adquiriendo un producto de calidad. Incluso aunque se trate de una compra de segunda mano.

De hecho, es muy habitual pensar que este tipo de productos de segunda mano que podemos comprar en las tiendas de informatica segunda mano son sinónimo de compras de menor calidad. Algo que no nos debería de sorprender si tenemos en cuenta que muchas personas creen que el término “de segunda mano” siempre implica productos en mal estado, desgastados por su uso o completamente obsoletos.

Es decir, hay mucha gente que piensa que cualquier compra de informatica barata es sinónimo de una mala compra o de una compra que a medio plazo nos acabará saliendo más caro que si desde el principio hubiéramos comprado un modelo original.

No obstante, esta concepción no es sino una creencia basada en la compra-venta de segunda mano entre particulares. Una compra-venta en la que no tenemos ningún tipo de garantía más allá de las propias palabras que nos pueda decir el vendedor y que a menudo sí que acaba siendo una compra que en muy pocas ocasiones habrá merecido la pena. Sin embargo, en el caso de las tiendas de informática de segunda mano, la realidad que nos encontramos es completamente diferente y en verdad son una opción muy útil para todos aquellos que buscan ahorrar en sus compras electrónicas.

Los beneficios de comprar artículos de segunda mano en una tienda especializada en informática online

Como acabamos de comentar, las tiendas de informatica segunda mano no son para nada similares a las ventas de segunda mano entre particulares. No solo por el tema de la garantía que comentábamos antes (tanto a la hora de disfrutar de la garantía de dos años de nuestro producto como si fuera uno nuevo como a la hora de saber que estamos comprando un objeto que cumple con los mínimos de calidad necesarios) sino por el hecho de que tendremos acceso a un stock muy amplio donde poder elegir el ordenador o el accesorio informático que mejor se adapte a nuestras necesidades.

En ese sentido, tenemos que ver a este tipo de tiendas de informática baratas como tiendas de informática normales. Al fin y al cabo, en la gran mayoría de las veces, los mismos comercios que ponen a nuestra disposición ordenadores de segunda mano también suelen vender productos totalmente nuevos como una forma de llegar a un público más amplio. Tanto aquellas personas que no tienen un presupuesto ajustado y quieren un ordenador nuevo como aquellas personas que, por el contrario, sí que quieren ahorrar con su compra y no están dispuestos a pagar más por un aparato que les va a ofrecer las mismas características que uno de segunda mano.

Además de todo esto, otra de las ventajas que nos encontramos con las tiendas de informatica ocasion es la atención que recibiremos en todo momento. Una atención que será más que bienvenida especialmente si tenemos en cuenta las dudas que nos pueden surgir a la hora de comprar cualquier producto y a la hora de conocer las diferentes opciones que tenemos a nuestra disposición.

Al fin y al cabo, y como ya hemos mencionado antes, que sea una tienda de informática barata no significa que apenas vayamos a encontrar productos donde elegir. Todo lo contrario. Contaremos con un catálogo muy amplio que hace que este tipo de ofertas y de compras de segunda mano sean incluso mucho más ventajosas para los clientes. Unos clientes que no solo ahorrarán dinero sino que podrán disfrutar de una experiencia de compra totalmente satisfactoria.

Por último, si a estas características le añadimos el hecho de que podremos recibir nuestro producto en un plazo de apenas 24-48 horas y que disfrutaremos de las ventajas que tienen las compras por Internet (como puede ser las diferentes modalidades de pago, la posibilidad de comprar a cualquier hora del día y la comodidad de comprar desde casa sin tener que esperar colas, entre otras muchas), ya no nos quedarán motivos para no ahorrar con el próximo ordenador que adquiramos.