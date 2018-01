Cómo hacer un currículum vitae

Tu curriculum vitae es tu carta de presentación al mundo laboral, es la llave que te permitirá abrir las puertas a nuevos puestos profesionales. Por eso, es recomendable que uses plantillas de curriculum vitae gratis para así asegurarte de que vas a redactar un currículum perfecto e impecable. Por eso, en este post te explicaremos cómo hacer un curriculum vitae exitoso.

La estética del currículum

En cuanto a la forma del curriculum, lo primero que debes hacer es seleccionar cuidadosamente la foto que vayas a utilizar, teniendo en cuenta que deberá ser de buena calidad y bien iluminada, con un gesto amable y preferiblemente, que solo muestre tu cara y no el cuerpo completo. Junto a la foto, deberás colocar tus datos básicos, es decir, tu nombre, apellidos y correo electrónico, así como tus blogs y datos de redes sociales profesionales en caso de que las tuvieras.

El currículum vitae deberá ser atractivo visualmente, pero no exagerado. Por eso, el diseño que escojas debe estar al servicio de la información y no al revés. En este sentido puedes usar las plantillas, que te facilitarán a la hora de establecer el diseño de tu curriculum. Te recomendamos que uses la página http://plantillacurriculum.net/ donde encontrarás todo tipo de diseños ajustables a tu persona.

A la hora de diseñar tu curriculum o de escoger tu plantilla, te recomendamos que utilices un tono blanco o claro y que limites los colores a utilizar a dos, para que no se vea recargado, y para que el color negro del texto destaque sobre el resto.

El contenido del currículum

Lo primero que debes hacer es escoger un título que te defina como profesional. Este lo podrás colocar como frase de cabecera o justo debajo de tus datos personales. Después, te recomendamos que coloques tu experiencia profesional antes que tu formación académica, sobre todo, si ya has trabajado en el sector en el que deseas conseguir un puesto.

Dicha experiencia debes escribirla en orden cronológico, comenzando por el puesto más reciente y acabando por el más antiguo. Por cada puesto de trabajo, deberás colocar el nombre de la posición, el nombre de la empresa, el período de tiempo que duraste en dicha posición, y una breve descripción de las funciones realizadas.

Después de la experiencia, deberás colocar los datos relativos a tu formación, poniendo tus últimos estudios y donde fueron impartidos. En caso de que sean superiores, no es necesario que coloques toda la información académica anterior ya que se entiende que estos estudios fueron ya alcanzados. En cuanto a lo relativo a la información complementaria, coloca información de cursos que sean relevantes para el puesto en cuestión.

Uno de los rasgos más importantes que debe tener tu CV es que sea breve y conciso, para que sea más atractivo y fácil de leer. Asimismo, usa un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión del mismo y no te olvides de usar palabras claves para que resalte en las búsquedas. La información final que debe contener tu currículum es la relativa a las habilidades idiomáticas y a los conocimientos tecnológicos.