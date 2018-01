Las familias de Sandra Palo, Yéremi Vargas y Naiara Briones apoyan la prisión permanente

Las familias de los menores asesinados Sandra Palo, Yéremi Vargas, Naiara Briones, entre otras, se han sumado a la iniciativa puesta en marcha en Change.org para evitar la derogación de la prisión permanente revisable, lanzada hace seis días por el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, que lleva contabilizados casi 1.350.000 firmas de apoyo.

Así lo ha indicado Quer en un comunicado, en el que ha explicado que en los últimos días, "familiares de decenas de casos", en los que fueron asesinados menores, algunos también con delitos de agresión sexual, se han puesto en contacto con él para expresarle su apoyo a esta iniciativa, que puso en marcha de forma conjunta con otros progenitores: Juan José Cortés, Antonio del Castillo, Ruth Ortiz y Rocío Viéitez.

Esta última cedió casi medio millón de firmas de su iniciativa contra la derogación de la prisión permanente en la misma plataforma para unificar las adhesiones ((https://www.change.org/p/no-a-la-derogaci%C3%B3n-de-la-prisi%C3%B3n-permanente-revisable).

"He podido hablar con ellos personalmente y me han dado su total respaldo, que yo he agradecido en nombre de las cinco familias que relanzamos esta petición para evitar la derogación de la prisión permanente revisable. Muchas otras familias, cuyos hijos fueron violados o asesinados me han hecho llegar también su apoyo", ha explicado Juan Carlos Quer.

Asimismo, ha reiterado que esta campaña no tiene como protagonista a su hija Diana ni otros niños de casos también mediáticos, sino a "familias anónimas que se sienten desamparadas e impotentes porque ven como los culpables de la muerte de sus hijos cumplen sus condenas y salen a la calle sin que nadie acredite que están rehabilitados".