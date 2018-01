La Laguna amenaza con limitar el uso de Valle Colino al municipio

Peor parados, los animales y los vecinos Sería lo lógico. A no ser que el Cabildo se implique, que sería lo lógico. Y mientras (aunque de ani...

La concejal de Medio Ambiente de La Laguna, Mónica Martín, dejó entrever ayer que de no concretarse una salida para el albergue de animales de Valle Colino "una solución posible", que acabaría con los problemas administrativos, sería que el consistorio de Aguere sacara los pliegos correspondientes y limitara el servicio solo a este municipio. "Administrativamente es correcto", aseguró.

La concejal reconoció estar "disgustada" con las manifestaciones que se han realizado estos días en contra del consistorio lagunero, pues La Laguna, "durante todos estos años", ha sido "solidaria" con una instalación propia y sufriendo los problemas administrativos ya conocidos "para que tuvieran cabida otros tres municipios y tuvieran ese servicio prestado correctamente".

Martín insistió en las dificultades que genera para La Laguna la elaboración del nuevo convenio desde el punto de vista administrativo. "Es un callejón sin salida. Y es muy difícil enfocar la gestión de este servicio desde cuatro ayuntamientos. Lo ideal sería que se hiciera desde la Corporación insular", subrayó la edil.

"Nos vemos nosotros soportando la presión cuando tendríamos fórmulas para resolverlo, pero no queremos ser insolidarios. Queremos sentarnos, hablarlo y buscar una salida sin perjudicar a los municipios del área metropolitana", recalcó. "Espero que en próximas reuniones se resuelva el problema, y me gustaría que la solución no pasase por tomar esta decisión por nuestra parte", añadió.

Precisamente, los concejales de los cuatro municipios afectados, La Laguna, Santa Cruz, El Rosario y Tegueste tienen previsto reunirse hoy para abordar este asunto, aunque no será la única cita de esta semana, pues mañana están citados con el consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, por el mismo tema.

"En esta reunión -apuntó Martín- volveré a hacer un intento por que haya una solución administrativa, lo que pasa es que el tiempo sigue pasando". "Pero quiero resolver ya este problema. Esa va a ser mi posición. Y ya es ya".

Respecto al abono de la parte que le corresponde a La Laguna, unos 97.000 euros, Mónica Martín avanzó que se pagará "como administrativamente se ha hecho hasta ahora y como único podemos hasta que se resuelva este problema". "Desde que estoy al frente del área he tratado de resolverlo, pero la fórmula de pago es más lenta. Lo lamento, pero es así", aseveró.

En esta línea, el concejal de Servicios Públicos de Tegueste, Javier Galván, avanzó que el pago de este municipio (7.000 euros) se hará en marzo, al realizarse a través de un reconocimiento extrajudicial, pero descartó que Valle Colino vaya a dejar de recibir por ello a los animales que se deriven de Tegueste.

Galván sostuvo que el ayuntamiento teguestero ha apoyado "todas y cada de la alternativas" que se han puesto sobre la mesa para resolver el convenio, y avanzó que no descartan realizar una contratación de prestación de servicios con Fecapap -gestora del refugio de animales- mientras se resuelve el nuevo texto legal entre los cuatro consistorios implicados.

El Cabildo de Tenerife debatirá este viernes una moción del PP, en la que la consejera Natalia Mármol solicitará a la Corporación insular que promueva un convenio "intermunicipal" del albergue comarcal de animales Valle Colino para su posterior licitación.

"Estamos ante una situación en la que un conjunto de ayuntamientos, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste y El Rosario, además de la Fecapap, solicitan apoyo a esta institución para dar solución a la problemática de un albergue comarcal de animales abandonados mediante la elaboración y suscripción de un convenio para su posterior licitación, sin que ello suponga coste alguno para esta administración", recoge la moción.

Bermúdez: reunirse junto al Cabildo

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, abogó ayer por "sentarse y reunirse todas las veces que sea necesario, junto al Cabildo", de tal manera que entre todos se busque una solución al conflicto del refugio de animales. En declaraciones a la cadena Cope, Bermúdez remarcó que el albergue de Valle Colino presta un servicio "supramunicipal", y por eso defendió que cualquier salida debe buscarse en coordinación con la Corporación insular.

"La intervención del Cabildo es fundamental, aunque sea para poner orden. No digo que tenga que poner ni un duro", sostuvo el regidor de la capital, quien defendió que "es la fórmula". "Espero que nos reunamos cuanto antes y encontremos una salida a ese centro que es imprescindible dentro del área metropolitana", dijo. En cualquier caso, Bermúdez avanzó que Santa Cruz seguirá pagando "como ha pagado hasta ahora". "De hecho -precisó-, si no hubiera sido por el Ayuntamiento de Santa Cruz ese centro no se hubiera podido mantener mínimamente abierto". Solo Santa Cruz y El Rosario están al día de los pagos.