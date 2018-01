Artistas y proveedores del Festival de Zarzuela denuncian impagos

El XXIV Festival de la Zarzuela de Canarias todavía no ha saldado sus cuentas. Esa realidad, reconocida por las dos partes en conflicto, se observa desde una óptica distinta. La directiva de los Amigos de la Zarzuela de Tenerife admite la existencia de unos impagos con "algunas personas" que participaron en los montajes de "A la Gran Vía por Chueca" (20 de mayo) y "Las de Caín" (27 de mayo), que se representaron en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Dicho desfase lo conectan con una subvención del Cabildo de Tenerife que "no llegó", cifrada en unos 25.000 euros, y descuadró sus cuentas. La institución insular, a través del director de Cultura, José Luis Rivero, manifestó a este periódico que "el proyecto no puede recibir ninguna subvención porque desde el principio quedó excluido al incumplir las bases que rigen este tipo de convocatorias públicas".

Rivero atendió la petición de este medio para aclarar que "no es cierto que los problemas de cobro estén relacionados con la denegación de la ayuda económica del Cabildo porque esta quedó completamente descartada a comienzos del pasado verano. "No presentaron la documentación necesaria para concurrir a un concurso y, además, incumplían sus bases", incidió antes de matizar que "excluidos no significa que no entraron a la espera de... En este caso, una mesa técnica, de la que yo no formo parte, les advirtió en varias ocasiones de que no podían seguir adelante porque su propuesta no era viable", dijo sin omitir que "a día de hoy existen datos económicos de la subvención concedida en el año 2016 que no han sido justificados debidamente. Partiendo de esta base, nosotros no podemos asumir un pago que nunca existió", explicó el director insular de Cultura.

Máximo Chávez, presidente de la Asociación Amigos de la Zarzuela de Tenerife, cree que "el cambio en los criterios a la hora de otorgar las subvenciones por parte del Cabildo generó unos problemas de los que no fuimos conscientes hasta que vimos en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife) que habíamos quedado excluidos", reconoce sobre una noticia que se produjo semanas después de programarse las dos zarzuelas en el Guimerá. "El motivo que alegaron es que tenían que programarse al menos tres funciones", acentúa sin omitir que con anterioridad modificaron la documentación "tres o cuatro" veces con el objetivo de optar a unas ayudas que recibía el Festival de Zarzuela de Canarias de forma regular. "Me reuní después del verano con José Luis Rivero y él me manifestó que no sabía que nos habíamos quedado fuera, pero que se comprometía a buscar una solución. Desconozco las intenciones que existen detrás de este extraño comportamiento, pero estamos buscando por todos los medios el dinero que nos falta para liquidar los pagos", dijo en referencia a un certamen que en su última edición manejó un presupuesto de más de 70.000 euros. "Ya hemos abonado una parte y otras siguen pendientes, pero las cuentas de este año y las de 2016 están claras".

José Cruz, vocal y durante años vicepresidente ejecutivo de Amigos de la Zarzuela de Tenerife, tampoco ocultó la existencia de una deuda con "algunos proveedores y artistas" que en la actualidad no se puede resolver por falta de una liquidez económica que "no es nueva en la historia del festival. Indudablemente, lo ocurrido con la subvención que retiró el Cabildo ha condicionado muchísimo una situación que no es agradable para ninguna de las dos partes. Lo que nadie puede poner en duda es la labor altruista y honrada de las personas que están trabajando en la asociación", enfatizó en un instante de la conversación en la que cita el "compromiso que le transmitió Rivero al compañero (Máximo Chávez) para corregir esta situación dada nuestra larga trayectoria. Si nos hubieran informado de que el único problema era sacar una tercera función, seguro que lo resolvemos antes de llegar a este conflicto, pero la realidad es que nos informaron cuando el festival ya se había celebrado", censuró sin olvidar que "en 2016 cometimos el error de renegociar con Ideco la petición de un préstamo que se empleó para adelantar los pagos a la espera de que pudiera hacerse efectiva la subvención. Entre los intereses de apertura de aquella operación y otras cosas que nos reclamaron después vivimos unos momentos angustiosos, pero en realidad esa ha sido la dinámica de todos los años: esperar a que nos paguen para poder pagar... Esta deuda se va a saldar, aunque no sabemos cuándo", garantizó.

