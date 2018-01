Atlantic Jazz Ensemble "toma" el Castillo San Felipe

E ste viernes, 26 de enero, a las 20:30 h. dará comienzo la nueva temporada de conciertos de jazz del Laboratorio Atlántico de Jazz y Nuevas Músicas con la presentación del Atlantic Jazz Ensemble y su programa "The Music Of Art Blakey & The Jazz Messengers" en su nueva residencia artística, el Castillo San Felipe del Puerto de La Cruz.

El concierto estará precedido a las 19:30h por una charla titulada "¿Quiénes son Art Blakey & The Jazz Messengers?", en la que todo aquel que lo desee podrá sumergirse un poco más en la vida y música de esta icónica formación, tanto si es un aficionado consagrado cómo si es la primera vez que asiste a un concierto de jazz.

El Atlantic Jazz Ensemble es una producción propia del Laboratorio y está formado por su director artístico y trompetista Natanael Ramos, el saxofonista Claudio Marrero, el pianista Francis Hernández, el contrabajista Emilio Martín y Nasim López-Palacios a la batería.

Esta iniciativa, pionera en España, convierte al Puerto de La Cruz en un referente de creación y difusión de la música de jazz de, desde y para las Islas Canarias. Gracias al patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y el programa Tenerife Artes Escénicas del Cabildo de Tenerife.

Con el objetivo de rendir homenaje The Jazz Messengers, el Atlantic Jazz Ensemble ha seleccionado un repertorio que repasa toda la carrera de esta formación. Temas como el clásico "Moanin",. de Bobby Timmons, "One By One", del mismísimo W. Shorter, e incluso temas más modernos como "Time Will Tell", de Robert Watson, sonarán en esta jornada.