Luis Milla, un futbolista "en plenitud"

Fue anunciado el viernes como fichaje del Tenerife hasta junio de 2022, tras el pago al Fuenlabrada de los 500.000 euros de su cláusula de rescisión, llegó el sábado a la Isla y ayer, además de participar en su segunda práctica a las órdenes de Martí, protagonizó la correspondiente rueda de prensa de presentación. Luis Milla completó el protocolo en la mitad de una semana que podría terminar con su debut en Segunda División.

El madrileño aseguró que está listo para "ayudar al equipo" en el partido con el Valladolid, siempre que el técnico lo considere oportuno. "Vengo preparado", dijo al ser preguntado por su estreno en una nueva categoría. "Llevo dos años a un buen nivel en Segunda B y este salto me viene en mi plenitud y mi madurez como futbolista y como persona", comentó.

Milla aclaró que no se unió al plantel tinerfeño con la intención de "quitarle el puesto a nadie", sino para "aportar" su juego, sabiendo que tendrá la exigencia de "ofrecer a corto plazo el nivel que estaba dando en el Fuenlabrada".

En cuanto a la llamada del Alfonso Serrano, contó que "todo surgió en las últimas semanas", período en el que recibió más de una oferta. "El interés del Tenerife fue el más fuerte y, además, sé que el modelo de juego de este equipo es el que me viene bien".

Luis contó que no se siente presionado por el esfuerzo económico que realizó el club para cerrar su fichaje. "No es presión, sino un reto. Me lo tomo como una oportunidad. Estoy en un gran momento y quiero aprovecharlo dándolo todo para este gran club", concluyó.

En un dibujo 4-3-2-1

Martí situó a Milla como integrante del trío de centrocampistas (4-3-2-1) de uno de los equipos del ensayo de ayer. El fichaje estuvo acompañado por Alberto y Aitor Sanz.

Villar, Montañés y Longo

En el partido con el Valladolid, Martí tendrá las bajas de Villar, Montañés y Longo. Los dos primeros se ejercitaron al margen del grupo y llegaron a entrar en contacto con el balón. Longo solo recibió tratamiento.

Un escenario nuevo para una presentación

Acompañado por Alfonso Serrano, Luis Milla fue presentado ayer en las instalaciones de INFactory, un vivero de empresas situado en el la Dársena Pesquera de la capital tinerfeña. "Ya me he dado cuenta de la masa social que tiene el Tenerife. Me conocen por la calle y eso es más difícil en Segunda B", dijo Milla./ m. s.

Alfonso Serrano contó que descubrió a Milla en un partido amistoso del Atlético de Madrid de la temporada 12/13. "Lo hemos venido siguiendo y decidimos que este era el momento oportuno para incorporarlo, dada la trayectoria que ha tenido en el último año", explicó el secretario técnico del club sobre el fichaje de un centrocampista "completamente distinto" a los que ya tenía el Tenerife. "Puede jugar tanto de 6 como de 8. Está más a gusto jugando de 6, pero también puede situarse más adelante", expuso el dirigente. "Tiene un muy buen trato del balón, velocidad y recorrido. Es muy intenso y tiene una proyección muy grande", destacó Alfonso, quien se limitó a decir que las "necesidades del mercado" animaron al Tenerife a invertir en la contratación de Milla ahora y no el pasado verano, casi a coste cero. Además, dio a conocer el motivo por el que no se decantó por un refuerzo del estilo de Milla en la pretemporada. "Cuando haces una plantilla, piensas que tienes todos los puestos bien cubiertos, pero durante la competición te das cuenta de que algunos jugadores no dan el rendimiento oportuno. Y el único perfil que necesitábamos era el de Luis".