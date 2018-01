Una victoria del Tenerife B sobre el Unión Sur Yaiza afianzará su liderato

Una nueva victoria del Tenerife B, esta vez ante el Unión Sur Yaiza, le afianzaría aún más en el primer puesto de la tabla clasificatoria, además de convertir su candidatura en la gran favorita para la consecución del título de Campeón.

Si bien aún es pronto para realizar cualquier tipo de cábalas, en este último tramo el filial blanquiazul se ha acreditado como el máximo favorito, de ahí se deduce que sus jugadores aprovechen esta oportunidad en la Ciudad Deportiva de Geneto para hacerse con tres nuevos puntos que podrían distanciarle aún más de su perseguidor.

Las Palmas C, actual segundo clasificado y también con un último tramo más que discreto, no supone amenaza alguno para el líder, pero no por ello el cuadro grancanario renunciará a un triunfo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria ante un Santa Brígida que si quiere conservar alguna opción debería arañar el triunfo en este envite.

El Mensajero, después de un pujante primera vuelta, se ha visto inmerso en una pequeña crisis en los últimos encuentros, situación que querrá revertir en esta jornada en el Silveste Carrillo ante un tinerfeño Marino acuciado más por su problemática empresarial que por sus problemas clasificatorios.

Un titubeo similar a la del cuadro palmero está afectando también al San Fernando al que, últimamente, no le ruedan bien los resultados, por la que también debe hacer todo lo posible por voltear esta nefasta racha, y para ello nada mejor que ganar a un Estrella que llegará a Maspalomas inmerso en puestos de descenso.

El Lanzarote es otro de los equipos que tiene en mente participar en un nuevo intento de ascenso, por lo que también tiene claro que el camino más adecuado para ello pasa por ganar, aunque su visita al majorero Los Pozos no parece un buen lugar para hacerlo, al tener enfrente a un Unión Puerto al que no le conviene ceder punto alguno.

Una derrota conejera y un triunfo del Santa Úrsula ante el Buzanada resultaría excelente para el cuadro norteño, puesto que el quinto lugar se le pondría al alcance de la mano, aunque tampoco lo va a tener nada fácil ante un cuadro aronero que querrá ganar para asirse a la permanencia.

En esta misma tesitura de acercarse un poquito más a la continuidad en Tercera se dará en el encuentro que mida en San Mateo a su representativo y al majorero El Cotillo, de ahí que ambos rivales realicen un denodado esfuerzo por hacerse con tres puntos.

Quienes de momento se encuentran bastante sosegados en la tabla son el Ibarra y el Tenisca, puesto que, de momento, no parece que vayan a tener problema alguno con la permanencia.

Uno que sí se jugará tres trascendentales puntos es el Vera, en esta ocasión en su Salvador Ledesma ante Las Zocas, puesto que si no se adjudica los mismos, sus expectativas de abandonar poco a poco los puestos que conducen al descenso sufrirían un durísimo rival.

Y por último, en la misma situación se encuentran Los Llanos y el Atlético Unión Güímar, de ahí la importancia de un triunfo en el Municipal Aceró.

Los encuentros de esta vigésimo sexta jornada con sus correspondientes horarios, campos y árbitros, son los siguientes:

Viernes, día 26

21.00: San Fernando - Estrella (Maspalomas) Kevin Muñoz Guerra

Sábado, día 27:

16.00: Ibarra - Tenisca (Villa Isabel) Airán Fariña Delgado

16.00: Las Palmas- Santa Brígida (Anexo G.C) Javier Pérez Alameda

16.30: San Mateo -El Cotillo (San Mateo) Javier Cardona Rodríguez

17.00: Buzanada- Santa Úrsula (C. Bello) Daniel Clemente Manrique

Domingo, día 28:

11.00: Tenerife B - US Yaiza (Geneto) Daniel Velázquez Rodríguez

12.00: Vera - Las Zocas (Salvador Ledesma) Carlos Franco Galván

12.00: Mensajero - Marino (S. Carrillo) Josué Barrera Santana

12.00: Los Llanos - AU Güímar (Aceró) Alejandro Lucena Perdomo

12.00: U. Puerto - Lanzarote (Los Pozos) Eder Rodríguez González.