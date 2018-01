La falta de cantera en España, un efecto llamada para europeos

En los equipos de Superliga Orange (SLO), la mayor parte de jugadores son españoles. Sin embargo, cuando hablamos de los titulares, la cara visible del club, la mayoría son de nacionalidad europea, fuera de España. Así, de los 50 jugadores titulares, tan solo 10 pertenecen a nuestro país, mientras que en el banquillo ocurre lo contrario, solo el 35% son extranjeros.

Este hecho resalta la falta de cantera de jugadores en España, que, sin embargo, está mucho más establecida en otros países europeos. Destaca especialmente Polonia, país del que proceden seis jugadores, repartidos en cuatro de los ocho equipos que disputan la SLO. Les siguen los alemanes, que integran el 10% de la plantilla, y los suecos, un 8%.

No es, sin embargo, inusual este porcentaje tan alto de jugadores llegados desde otro país (un 80% en el caso de los titulares), ya que la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), organizadora de la Superliga Orange, es la más importante y con mayor nivel de toda Europa. Por tanto, no es de extrañar que absorba talento de otros países en los que su liga nacional no es tan destacable.

Según Aitor Álvarez, director deportivo de LVP, este fenómeno obedece a la "exigencia de la competición", por la que cada equipo selecciona minuciosamente a los jugadores que lo representarán y responde a "momentos". Así, depende mucho de la madurez del sector y de la cantera nacional. Según Álvarez, "se están poniendo en marcha iniciativas para fomentar el talento nacional".

El director deportivo insistió en que "no es ningún problema" y remarcó que la nacionalidad mayoritaria de la liga es española. Asimismo, hizo hincapié en que a nivel europeo en el videojuego League of Legends (LoL), "hay 200 españoles entre los mejores de toda la Unión Europea".

Y es que el crecimiento tan fuerte y rápido de los eSports en nuestro país puede haber generado que "la casa se haya construido por el tejado". De hecho, según fuentes de LVP, el Cabildo de Tenerife es de las pocas instituciones en España que quieren apostar por formar una cantera profesional. Lo pretenden llevar a cabo mediante diversas iniciativas entre las que se encuentra la creación de un "centro de alto rendimiento" para el entrenamiento de jugadores.

Riot elimina varias ligas

La falta de cantera nacional no es lo que único que consigue que los jugadores europeos se interesen por llevar a cabo este trabajo en España.

Este año Riot, empresa creadora del videojuego League of Legends, ha suprimido la Challenger Series y LVP la Segunda División. Esto ha generado que los jugadores extranjeros con alto nivel que jugaban en dichas ligas, hayan empezado a buscar algo similar, y uno de sus destinos preferidos por nivel e infraestructura es, justamente la Superliga Orange.

Desde dentro

Durante la tarde de hoy comenzarán las primeras conferencias dedicadas a deportes electrónicos que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). A partir de las 17:00 horas, en la sala de prensa del Auditorio Adán Martín, se hablará de cómo afrontar una derrota, las claves para crear un club de fans y de los perfiles profesionales más demandados en eSports. Por su parte, mañana viernes continuará esta jornada de "calentamiento" con charlas sobre gestión del tiempo, periodismo en los eSports y el futuro de la competición en League of Legends.