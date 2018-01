Serrano confía en Martí "a día de hoy"

Alfonso Serrano, secretario técnico del Tenerife, afirmó ayer, en la presentación de Luis Milla como nuevo miembro de la plantilla, que el club "tiene toda la confianza" en el entrenador José Luis Martí "a día de hoy". No obstante, recordó que ningún profesional tiene su cargo asegurado y admitió que si el equipo sigue enlazando malos resultados, los dirigentes buscarán "una solución". En cualquier caso, no aclaró que esta medida dependa del desenlace del partido del domingo con el Valladolid.

"Martí ha demostrado su valía y tiene crédito suficiente para confiar en él al cien por cien, pero priman los resultados", comentó antes de añadir que "cuando pierdes, a lo mejor tienes que intentar otras alternativas". Serrano vaticinó que el "míster" blanquiazul acabará dirigiendo a un equipo de Primera, pero dio a entender que ese pronóstico no garantiza su continuidad en el Tenerife a corto plazo. "El fútbol te cambia de la noche al día, y nadie puede asegurar nada de una semana para otra", dijo refiriéndose a directores deportivos, entrenadores y jugadores. "Si los resultados son buenos, no hay ningún problema, pero si son malos y hay que buscar una solución, lo haremos", apuntó para insistir en su "confianza" en José Luis Martí.

El vallisoletano confesó que el nivel competitivo de la plantilla le da "tranquilidad" dentro de una fase decepcionante, y no descartó que el Tenerife pueda iniciar más pronto que tarde una racha que le permita "aspirar a otras cosas".

Al respecto, Alfonso reconoció el Tenerife "no está bien" y no compite como la temporada pasada. "Tenemos mejores jugadores, pero no hemos encontrado un equipo para demostrarlo", opinó.

Siguiendo con su análisis, llegó a la conclusión de que el club cometió la torpeza de exigirse el ascenso en la presente campaña. "Quizás, uno de los errores que tuvimos en el principio fue meternos la presión de estar siempre arriba, y ya sabemos que, a veces, los halagos devalúan a la gente", indicó. En ese sentido, Serrano compartió su sospecha de que faltó humildad. "Hemos creído que somos mejores de lo que somos, y no jugamos ni competimos como la temporada pasada, aún teniendo mejores jugadores, pero estamos a tiempo", señaló. "Nos va a costar, aunque estoy seguro de que este equipo va a dar un paso adelante", finalizó Serrano.

El de Luis Milla será, en principio, el único fichaje del Tenerife en enero. Aunque estará atento al mercado, Alfonso Serrano advirtió de que el entrenador no necesita "a nadie" más. "Tenemos una plantilla compensada y equilibrada", comentó. No obstante, dejó abierta la puerta algún refuerzo que, en principio, tampoco considera prioritario. "Si sale algo muy interesante, quizás un extremo izquierdo o alguien de arriba distinto a los cuatro delanteros que tenemos, intentaremos hacerlo", anunció. "Vamos a estar atentos al mercado, pero sin una necesidad acuciante", reveló sobre los planes de un club que no tendría problemas económicos para asumir otra contratación. "No hay un margen que nos impida fichar". Además, aseveró que "el mejor" refuerzo sería la recuperación de los lesionados.