Dosis de minimalismo, toques románticos y apuntes sesenteros en la pasarela

Alvarno, minimalista y roquero, María Escoté sesentera y con toques retrofuturistas y Roberto Verino enigmático y romántico, así se han mostrado estos tres diseñadores en la segunda jornada de la pasarela de Madrid, que hoy comenzó en Ifema, en la que la moda, además de vestir, crea sueños e ilusiones.

Dosis de minimalismo en el trabajo de Alvarno, firma que ha sorprendido con una colección contenida, en la que los flecos y la bámbula de seda se encargan de dar movimiento a blusas, faldas y pantalones.

"Cambiamos de actitud, dejamos el romanticismo y retomamos ingredientes roqueros", han explicado hoy a Efe Arnaud Maillar y Álvaro Castejón, dúo creativo de la firma.

Este giro está presente en volúmenes renovados y libertad de movimientos pero con el clasicismo y los mandamientos del sello Alvarno en el que no han fallado los estampados de animales, los vestidos minis o las faldas de capa con largo al tobillo, que modelos como la joven española, ya internacional, Lucía López han lucido con botas joya ceñidas con doble vuelta.

En unas ocasiones, los pantalones estrechos y con largo al tobillo aparecen con un "peplum" (sobre volante) en la cintura, bordado con cristales, abalorios y lentejuelas de gran delicadeza, y en otras, con flecos a modo de galón en el lateral.

Alvarno ha versionado la capa en blusas y en abrigos envolventes de doble faz que ha conjuntado con jerséis y camisetas con personajes de la película La Guerra de las Galaxias.

Algunas de las prendas se colorean con pinceladas a modo del pop art de Andy Warhol en naranja flúor, violeta, amarillo y azul eléctrico, colores que están presentes en toda la colección que se mueve al ritmo del blanco y el negro.

A un buen patrón y a una costura a conciencia se ha sumado una importante labor estilística con cinturones, pañuelos de varios colores y pendientes con cadenas doradas o plateadas que rompen la armonía de las piezas y aportan ese guiño "roquero y cañero" que tanto gusta a la mujer Alvarno.

María Escoté, pionera en el "see now, buy now (lo veo, lo compro), fórmula que permite ver la colección y comprarla al instante, ha subido a la pasarela una colección sesentera, con toques "retrofuturistas" en la que se mezcla el paño y el charol, el lúrex y las lentejuelas.

Este trabajo es un homenaje a la mujer, a su femineidad, a "mujeres fuertes que sueñan con comerse el mundo", ha explicado Escoté, diseñadora que ha hecho hincapié en el abrigo y las chaquetas, prendas que presenta con aplicaciones de patchwork y cuellos subidos inspirados en las escafandras de los uniformes espaciales.

A lo largo de la colección aparecen estampados en forma de damero en blanco y rojo, formas circulares, texturas brillantes, flores nacaradas y muchas plumas en tonos metálicos, plata, rosas y verdes.

Romántico y con una halo de nostalgia, el diseñador Roberto Verino, que también apuesta por el modelo de negocio "sew now, buy now", rinde tributo al artista canario César Manrique que ha presentado en la MBFWM prendas que reproducen estampados de peces inspirados en la serie "Fauna Atlántica", animales que aparecen en el pecho y la espalda con delicados bordados.

Con "Dream Island" Verino realiza su propuesta para la próxima primavera-verano, una colección ligera y ponible, "quiero que la gente esté guapa de forma sencilla", ha contado Verino, diseñador que considera que la moda se hace para vestir pero también "para soñar, para ilusionar".

Piezas cosidas con hilos metalizados en los brocados y lentejuelas que simulan las escamas de un pez, se combinan con prendas de popelín, denim azul y napas sobre patrones de faldas fluidas, vestidos camiseros o pantalones Capri.

La paleta de color se tiñe con los grises del atardecer de la isla de Lanzarote, los negros de sus tierras volcánicas, el azul de sus aguas y el verde de su sugerente vegetación, en un intento de captar una imagen casi salvaje del paisaje.

Esta tarde Jorge Vázquez, Leandro Cano, ManéMané y Juan Vidal mostrarán sus propuestas para el próximo otoño e invierno 2018-19.