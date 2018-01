Medac, el centro andaluz de referencia de la Formación profesional

Un centro de enseñanza andaluz e Instituto oficial de Formación profesional, MEDAC, se está convirtiendo en uno de referencia. Las razones son muchas y entre ellas está que 8 de cada 10 de sus ex alumnos están trabajando, lo que demuestra que es uno de los centros con mayor inserción laboral.

Para lograrlo, los pedagogos del centro actualizan constantemente sus temarios, al mismo tiempo que lo hacen los distintos sectores profesionales, al albur de las nuevas tecnologías, lo que exige mucho rigor y dedicación.

Que el 85% de las clases que se dan para todos los cursos, sean prácticas también influye en la excelencia profesional que el centro se está ganando, ya que muchas de las personas que optan por la Formación Profesional, disfrutan más aprendiendo poniendo a prueba sus habilidades que en la parte teórica de la formación.

Cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje, esta máxima se olvida demasiadas veces pero sin embargo MEDAC la tiene muy en cuenta y adapta los cursos en función de las capacidades de cada individuo. El hecho de que todos los cursos impartidos cuenten con titulación oficial también influye en la elección del centro por parte de los alumnos que empiezan a estudiar en él sabiendo que los profesores que les enseñan son los mismos que les van a examinar.

Una sociedad más justa e igualitaria parte de la formación ciudadana

Le llaman la escuela de las personas, porque tanto la Junta Directiva como los que forman parte de su claustro, parten de la convicción de que solo se puede conseguir una sociedad más justa e igualitaria si se parte de una buena formación ciudadana.

Cinco son los valores que tienen presentes durante todo el proceso educativo, el primero la ilusión, el segundo el esfuerzo, el tercero, el conocimiento que pasa por la aceptación de uno mismo, el cuarto la capacidad para competir y por último la solidaridad. Estos valores se ponen en marcha en todos los ciclos formativos de un modo natural y hasta forman parte de los objetivos de la formación.

Todo lo que se construye sobre una buena base, crece en consonancia y esto es lo que ha ocurrido con MEDAC, cuyo éxito no les hace perder de vista que tienen que dotar de herramientas a sus alumnos para que puedan manejarse con acierto en esta crisis perenne en la que vivimos, fruto de la globalización.

La escuela que no quiere tener una gran cantera de ex alumnos parados

Son muchos los cursos demandados por los alumnos de MEDAC, la escuela que quiere tener una cantera de ex alumnos trabajando y muy bien preparados, que trabaja con otras entidades para que estos consigan puestos de trabajo en los que demostrar los conocimientos aprendidos.

Pero llega la pregunta del millón que se hacen todos los jóvenes ¿Cuáles son los grados medios y superiores que más salidas tienen en el mundo profesional? Los expertos de MEDAC son claros al respecto, lo que no quiere decir que insten a sus alumnos a estudiarlos, si no que creen que la decisión solo les compete a ellos y han de estudiar lo que realmente les gusta.

El grado superior en dietética es uno de estos que cuentan con más salidas profesionales y esto viene a cuento de una sensibilización cada vez mayor por parte de la sociedad de la necesidad de llevar un tipo de vida saludable que redunde tanto en su salud física como mental.

La dietética es un sector en auge en un momento en que los más jóvenes están aprendiendo el valor del deporte y de la necesidad de gozar de un buen aspecto y de una buena salud. Este curso, dividido en dos años, tiene una duración de 2.000 horas y también se puede cursar a distancia, por lo que nadie se puede quedar sin realizarlo. Sólo hay un requisito indispensable, trabajar en una clínica u hospital.

Aprender fuera de la zona de confort

Vera Kuryan, una ex alumna nos cuenta que nunca pensó que se podía estar tan a gusto en un centro de enseñanza como lo estuvo en MEDAC realizando el curso y agradeció a profesores y compañeros las facilidades que recibió en todo momento, pero no es la única, ya que todas las opiniones de ex alumnos son entusiastas.

La metodología de trabajo se adaptó a cada uno de ellos, una metodología que se basa en los casos prácticos para que la comprensión sea mayor. Nada se fija más en la memoria que aquello que vivimos directamente, muy por encima de lo estudiado, y la pedagogía del centro se basa en este aspecto.

Para que los alumnos puedan aprender deben de salir de sus zonas de confort para entrar en las de reto o de incertidumbre, nos cuenta los profesores del centro que son unos apasionados de las materias que enseñan, otro factor primordial para llegar al alumno con

acierto.

Encontrar trabajo en el sector de la educación o en asociaciones deportivas

Otro de los cursos con más salidas profesionales es el de acondicionamiento físico (antiguo TAFAD) Los técnicos de grado superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas son esenciales en el sector del ocio y del deporte semiprofesional, pero también pueden encontrar trabajo en el sector de la educación o en asociaciones deportivas.

Lo hemos dicho antes, la sociedad avanza con el deporte como estandarte, lo que hace pensar que se estructura una población mucho más sana y eso hace que se precisen técnicos que trabajan en gimnasios y demás para ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí mismas en el aspecto físico.

Una vez más, los mejores garantes de la calidad de estos cursos son los alumnos que ya los han realizado, que se pueden leer en la página web de la escuela y son contrastables. Mälaga, Almería y Granada son las ciudades andaluzas en las que se pueden seguir en turno de mañana o de tarde.

Otro curso cuya titulación siempre se demanda es el de educación infantil. Esta etapa educativa es la que forma a niños desde 0 a 6 años y de ahí que haya que formar con rigor a estos alumnos que tendrán que bregar con niños y niñas en un tiempo en que la educación y los cuidados son primordiales para ellos.

MEDAC, la escuela que forma a personas desde un compromiso humanista

El primer ciclo de educación infantil forma profesionales que se pondrán al cuidado de niños de entre 0 y 3 años y para ello deben saber realizar actividades lúdicas que no son otra cosa que el motor del desarrollo humano, pero además tener nociones de psicología, psicomotricidad, conocer bien el mundo del bebé desde un punto de vista teórico y práctico y sentir pasión para educar a personas seguras e independientes dándoles la afectividad que se merecen.

Los padres y madres que dejan a sus hijos en las guarderías lo suelen hacer con cierto resquemor al tener que separarse de sus pequeños tesoros, de modo que los técnicos en educación infantil deben de ser empáticos y asertivos, algo que recalcan los profesores de este curso en MEDAC, la escuela que forma a personas desde un compromiso humanista, algo que a día de hoy, se encuentra mucho a faltar en el mundo de la enseñanza y que esta escuela ha elevado como un valor, en beneficio de sus alumnos y del suyo propio, hasta conformar una comunidad de personas que no para de crecer.

Hay muchos más cursos y en distintos hábitos en esta escuela que lo dice todo en su slogan: Haz de tu pasión, una profesión y lo mejor es preguntar directamente y resolver dudas, algo que se puede hacer desde la página web del centro.