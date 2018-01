Trata de quemar con gasolina y petardos el piso de su expareja

La Policía Nacional detuvo en Santa Cruz de Tenerife a un hombre, identificado como A.J.S.S., de 53 años, español y con antecedentes, por intentar prender fuego al piso de su expareja con gasolina y petardos de grandes dimensiones. Los hechos sucedieron de madrugada en una vivienda en el barrio de Ofra.

El presunto autor ya había sido arrestado con anterioridad por malos tratos hacia la misma víctima. La actuación de los agentes tuvo lugar el lunes 15 de enero a las 01:45 horas.

Los funcionarios policiales fueron requeridos a raíz de la detonación de un petardo en el interior de un edificio de viviendas. Al llegar comprobaron que el suelo estaba rociado con un producto que parecía ser gasolina.

Tras entrevistarse con una mujer residente en el inmueble, les confirmó que, tras escuchar ruidos en la puerta de su domicilio y mirar por la mirilla, pudo ver a su expareja derramar un líquido en el suelo y marcharse a continuación del lugar.

En ese momento se produjo una fuerte detonación, según los datos ofrecidos ayer por la Comisaría Provincial.

Los agentes trataron de localizar al autor, al estar identificado, pero no lo encontraron en ese momento. Una vez tramitada la denuncia, se hizo cargo de la investigación la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que, tras establecer un dispositivo, lograron la detención del ahora acusado. Este grupo llegó a una conclusión que coincidía con el relato de la víctima; es decir, que el acusado, mientras su expareja y el resto de vecinos del edificio dormían, vertió gasolina en la puerta de la entrada a la vivienda de la víctima y encendió un petardo de grandes dimensiones, que, aunque explosionó, no llegó a generar la combustión de la gasolina. También se confirmó que usó otro petardo que no estalló y huyó rápidamente del edificio. El petardo utilizado que no explotó es de tipo trueno de clase 3, de 8 centímetros de longitud y quedó custodiado en el depósito del grupo especializado en la desactivación de artefactos explosivos del mencionado cuerpo de seguridad (Tedax).

Una vez instruido el atestado, el individuo apresado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción que estaba en funciones de guardia en la capital tinerfeña en ese momento.