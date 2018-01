David Copperfield, acusado de drogar y violar a una menor hace casi 30 años

La modelo Brittney Lewis ha acusado al mago David Copperfield de violarla y drogarla cuando era menor de edad, a finales del año 1988, después de conocerse en un concurso de modelos.

Lewis ha explicado a la revista 'Wrap' en declaraciones recogidas por Europa Press que conoció a Copperfield poco después de llegar a Atami, Japón, sede del concurso de modelos 'Look of the Year', organizado por Elite Model Management.

Copperfield fue uno de los jueces del concurso y, al concluir, contactó con la modelo para invitarla a uno de sus próximos espectáculos en California. Al ser menor de edad, Copperfield le pidió permiso a su abuela, Patricia Burton, quien "creyó" al mago, tal y como ha confesado, cuando aseguró que "la cuidaría y estaría acompañada en todo momento".

Lewis viajó a Californio y fue justo después del espectáculo cuando, acompañando a Copperfield en un bar, asegura haber notado que el mago vertía algo en su vaso. "Pregunté: '¿Qué estás haciendo? Y él dijo: 'Oh, solo estoy compartiendo'", ha señalado Lewis.

A partir de ahí, confiesa tener un recuerdo "confuso con fragmentos" de la noche, como la vuelta al hotel en taxi y él en la habitación "vistiendo una túnica negra con hombreras". "Me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su cara, y tan pronto como comenzó a bajar, me desmayé por completo", ha explicado.

A la mañana siguiente, se despertó "con náuseas" y vio entrar a Copperfield por la puerta, quien le aseguró que no había ocurrido nada. "'No entré en ti'", son las últimas palabras que escuchó del mago, antes de irse de la habitación.