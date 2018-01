Pe-rio-dis-mo

E xisten dos Steven Spielberg. Uno fantasioso, el de "Minority Report" o el de "Mi amigo el gigante". Y otro de vena dramática, el de "La lista de Schindler" o "Múnich". Ahora toca el de la vena dramática. Su película número 30 es un filme que reivindica la valía del periodismo de investigación. En 1971 The New York Times y The Washington Post hicieron públicos archivos clasificados de la guerra del Vietnam en la que se demostraba que Nixon, Lindon y Kennedy sabían que iban a perder la contienda bélica pero prosiguieron con ella.

Hay dos tipos de películas sobre el periodismo. Las que resaltan su reverso tenebroso ("El gran Carnaval") o las que ensalzan la labor del otrora denominado cuarto poder ("Todos los hombres del presidente"). "Los archivos del Pentágono" se decanta por esta segunda opción. Spielberg cuenta una historia de luchas de poderes y de intereses de forma clásica, pero efectiva. Para lo cual cuenta con sus colaboradores habituales, la fotografía de Janusz Kaminski, la banda sonora de John Williams y el montaje de Michael Kahn (en esta ocasión secundado por Sarah Broshar). También se vale de la interpretación de dos de los pesos pesados de Hollywood: Meryl Streep y Tom Hanks, perfectamente secundados por intérpretes más conocidos por su aparición en series como Bob Odenkirk ("Better Call Saul") o Jesse Plemons ("Fargo").

En una era de bulos, el periodismo cobra aún mayor pujanza. Fue un grupo de periodistas del Boston Globe los que destaparon el caso de pederastia en el clero de Boston en los años 90 (historia llevada al cine en "Spotlight"), fue un periodista del Sunday Times quien sacó a la luz el caso de dopaje del ciclista Lance Armstrong y fue una periodista de El País la que dio a conocer el caso de Fernando Neira, que se lucró de una niña víctima de una enfermedad rara. En marzo, se estrenará la próxima película de Spielberg: "Ready Player One". Esta vez toca el Spielberg fantasioso.

ficha técnica

"Los archivos del Pentágono"

Título original: Post

Estreno en España: 19 de enero

País: Estados Unidos

Duración: 116 minutos

Guion: Liz Hannah y Josh Singer

Dirección: Steven Spielberg

BSO: John Williams

Fotografía: Janusz Kaminski

Género: Drama

Elenco: Meryl Streep, Tom Hanks, Bob Odenkirk, Jesse Plemons