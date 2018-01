El transporte en guagua genera la primera crisis insular de CC y PSC

El proyecto que modifica el transporte regular de viajeros por carretera en la Isla está generando la primera crisis seria en las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en el gobierno del Cabildo de La Palma, después de que la ejecutiva insular de los nacionalistas haya dado marcha atrás en la reducción de las bonificaciones.

PSOE y CC estaban de acuerdo hasta el pasado martes en aprobar el documento elaborado por el socialista Elías Castro, hombre de confianza de Anselmo Pestana, tal y como quedó en evidencia en la votación que se produjo en el marco de la comisión insular de Transportes, pero la ejecutiva que dirige Nieves Lady Barreto analizó el documento en la noche del miércoles y conociendo el descontento generalizado por algunas de las medidas de la nueva regulación, ha ordenado a sus consejeros que por ahora no lo aprueben.

La diferencia entre ambos partidos está básicamente en la reducción de rutas y también en la disminución de las bonificaciones, que deja a jubilados y desempleados sin transporte gratuito, salvo a aquellos sin ningún tipo de ingresos, que dispondrán de un bono social.

Las discrepancias entre PSOE y CC, que ya se aventuraban tras ser aplazada sin motivos aparentes una rueda de prensa conjunta para informar de los ajustes en el servicio, quedaron al descubierto en el debate de ayer en Radio La Palma Cadena Ser. Pío Lorenzo, portavoz nacionalista en Los Llanos de Aridane, municipio que, tal y como adelantó EL DÍA pierde tres rutas, destacó el trabajo técnico realizado y valoró positivamente la nueva relación que existirá con el operador a la hora de cuantificar los costes del servicio, pero dejó claro que "queremos que se revisen aspectos de este documento, como puede ser el tema de las bonificaciones y la reducción de las rutas".

Lorenzo, que en todo momento se expresó en nombre de sus compañeros de partido, hizo hincapié en que la nueva regulación del transporte "hay que seguir debatiéndola en todas las comisiones que sean necesarias".

Elías Castro tomó entonces la palabra para señalar que "desgraciadamente no me sorprende" la postura de CC. Tras avisar de que "ahora no hablo como redactor del documento sino como miembro de la Ejecutiva del PSOE en La Palma", afirmó que "si ahora, al final del proceso, cambian de posición (con respecto al transporte en guagua) me parece de una deslealtad manifiesta".

Castro fue incluso más lejos para añadir que "no tengo responsabilidad de gobierno en el Cabildo ni yo decido cómo se gobierna o se deja de gobernar", pero "si por mi fuera esto debería llevar a una reflexión profunda sobre la lealtad de nuestro socio de gobierno".