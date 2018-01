Denunciado en el Sur un varón por violación, la tercera en cinco meses

Mami ¿qué será lo que tiene el negro? Parecería un chiste malo si no se tratara de la realidad. ¿Cuándo piensan pagarle unas vacaciones co...

Una mujer italiana denunció recientemente una agresión sexual ante la Comisaría del Sur de la Policía Nacional e identificó como presunto autor a un joven ciudadano de origen senegalés, que ya tiene antecedentes por hechos similares y por otra clase de delitos.

Concretamente, dicho individuo fue detenido en septiembre por intentar mantener relaciones sexuales a la fuerza con una residente en Tenerife de origen polaco. Y en enero también acabó arrestado tras la denuncia presentada por otra ciudadana natural del Reino Unido.

Según explican las fuentes consultadas, el citado varón subsahariano no aborda a las víctimas de manera sorpresiva. El "modus operandi" aplicado consiste en conocer a mujeres en bares de la zona turística de Las Américas o Costa Adeje. Y, tras acompañarlas a una habitación de hotel o a una vivienda, comienza un proceso en el que el individuo muestra su intención de mantener relaciones sexuales. Si las víctimas no acceden a sus deseos, no duda en utilizar la violencia para conseguir su objetivo.

Esta vez el suceso tuvo lugar en una casa de Tijoco, en el municipio de Adeje, por lo que el caso será asumido por la Guardia Civil.

Curiosamente, la última detención del citado joven por una violación se produjo hace alrededor de dos semanas. Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad provisional. En el caso ocurrido en septiembre, llevó a la víctima y a la pareja de esta a su vivienda en Los Cristianos, supuestamente para seguir bebiendo y con el engaño de que había otra mujer en el piso. Cuando la mujer y su novio vieron que no había otra persona, quisieron marcharse de la casa. La afectada se retrasó, porque fue al baño, y después el denunciante le ofreció 50 euros para mantener relaciones sexuales. La víctima se negó y en las escaleras del edificio la golpeó contra los escalones y le tapó la boca para que no gritara, mientras se bajaba los pantalones y la ropa interior, según la denuncia.

Un forcejeo en el que recibió golpes

Tras escuchar los gritos de su novia en la escalera del edificio donde residía el individuo en Los Cristianos, su pareja sentimental regresó sobre sus pasos y entre las partes se produjo un forcejeo. Finalmente, el altercado continuó hasta que la afectada y su novio abandonaron el lugar ea ,os mandos de su vehículo para dirigirse a interponer denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. Después, ambos ciudadanos fueron trasladados hasta un centro sanitario para que los servivios sanitarios curaran sus lesiones.