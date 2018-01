Zurita pide que CC diga cuáles son las obras prioritarias

Ana Zurita solicita al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que "se dejen de enredar y pongan luz y taquígrafos sobre la negociación del nuevo Convenio de Carreteras con el Estado", documento que está listo para la firma a la espera de la resolución de los últimos trámites administrativos.

Zurita indicó que el PP no secundará la moción que CC y PSOE presentan al Pleno del Cabildo para instar a la Administración del Estado a la firma urgente del nuevo Convenio de Carreteras Estado-Canarias 2018-2025, "porque en estos momentos esa petición no es más que un brindis al sol y los negociadores lo saben".

Según Zurita, pretender que solo la firma del Convenio de Carreteras posibilite la urgente licitación de las actuaciones pendientes y prioritarias, tal como sostiene el grupo de gobierno insular, "es una burda excusa para justificar el enorme retraso en la ejecución de las obras, ya que la licitación urgente de las mismas tenía que haberse hecho ya, algunas hace muchos años, y se pueden hacer a día de hoy, haya o no firmado un nuevo convenio".

Asegura que "si no tuvieran miedo a la reacción de algunas Islas, no habría tanto oscurantismo"

La diputada y consejera dijo que CC "está jugando partidariamente desde todos los frentes, cuando lo que hay que hacer aquí es instar al Gobierno de Canarias a hacer público el contenido del documento del nuevo Convenio que está negociando con el Estado". El propósito es "conocer las actuaciones que el Gobierno de Canarias considera prioritarias para la Isla y cuáles no".

"Me temo que si no tuvieran miedo a la reacción de ciertas islas no se andarían con tanto oscurantismo", concluyó.