Lo que yo te diga

No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas.

Séneca

B uscamos la información que confirme nuestra visión del mundo e ignoramos aquello que no lo hace. Es así, no miremos para otro lado, todos lo hacemos. En este mundo que nos ha tocado vivir nos gusta tener la razón por-que sentimos que le da sentido a nuestra vida. De hecho, algunos psicólogos consideran esto como una motivación básica.

Una de las formas en que lo hacemos es tratando de encontrar la evidencia de que lo que pensamos es como creemos. Y, en ocasiones, resulta hasta cómico.

Lo hacemos continuamente, habitualmente sin darnos cuenta. Y es así porque resulta más sencillo ver las piezas que encajan en nuestro puzle que plantearnos otra posibilidad. También consigue reforzar nuestra propia imagen como personas precisas, coherentes y consistentes. Sabemos que está bien y que no lo está.

La jefa está convencida de que su empleado es un gran trabajador. Todas las mañanas cuando llega a la oficina, allí está él. Siempre está aquí el primero. Pero la realidad es que su trabajador modelo es un auténtico caradura que no hace nada, a pesar de llegar a primera hora, y son quienes trabajan con él quienes sacan su trabajo adelante.

Los psicólogos denominamos a este fenómeno "sesgo de confirmación" y está presente en muchas áreas de nuestra vida.

En un estudio realizado en la Universidad de Texas, se encontró que busca-mos la información que confirme nuestra propia visión de nosotros mismos, ¡aunque sea negativa! Y no parece que esto ocurra únicamente con personas con baja autoestima. Incluso aquellos con un alto concepto de sí mismos buscaban información que confirmase aquello con lo que no estaban conformes de su propio carácter o forma de ser.

Otro estudio, también llevado a cabo en Texas, en esta ocasión en su Depar-tamento de Economía, nos muestra unos curiosos resultados, corroborando el sesgo de confirmación en un entorno en el que todos pensamos que el riesgo o la especulación es la regla.

Los inversores con una mayor tendencia a buscar opciones que confirmasen sus predicciones eran los más confiados en su criterio y ¡los que hacían menos dinero! Pareciera como si fuese más importante tener razón que la posibilidad de ganar más.

La política es un campo abonado de este fenómeno. En política vemos lo que confirma aquello que pensamos, y obviamos lo que no.

No hace falta sino ver cualquier programa de debate en televisión. Veremos que ante una misma noticia, según sea la orientación política del personaje, se utilizará en un sentido u otro, obviando cualquier dato objetivo.

A lo largo de los años el sesgo de confirmación se ha convertido en la fuente de muchas de las creencias más absurdas presentes en nuestro día a día.

Lo que opinamos de otras razas o nacionalidades, acerca de los fenómenos paranormales o la medicina alternativa y muchos otros ejemplos son confirmados continuamente con sesgo.

Si queremos ver un fantasma, lo veremos.

¿Cómo podemos combatir este fenómeno? Es sencillo pero duro. Simplemente deberíamos buscar alternativas a lo que pensamos y desarrollar un pensamiento crítico. Y eso exige un esfuerzo importante.

Leer un libro de un político que no nos gusta, escuchar una emisora de radio que no oímos habitualmente, oír música que no es la habitual? es una magnífica forma de comenzar con nuestro cambio.

