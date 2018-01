Un libro contra el olvido

L a obra y figura del profesor Antonio González (1917-2002) escrita con un sentido divulgativo por dos de sus alumnos. A partir de la idea anterior se organizan las 143 páginas de un libro que se presentó ayer en la Casa de los Capitanes de La Laguna. Juan Ramón Herrera Arteaga y Álvaro Díaz Torres son los autores de un proyecto que nace con el propósito de que la figura y obra del Premio Príncipe de Asturias no caiga nunca en el olvido. "Uno de los sueños que tenemos es que la ULL en un futuro terminara llamándose Universidad Antonio González", dijo Herrera Arteaga en el cierre de su intervención. El dueño de la otra firma que aparece en la portada de "Antonio González. El triunfo de la voluntad" asegura que "hoy no solo es un problema que alumnos de nuestra universidad -de los mil matriculados en los años 60 se ha pasado a los casi 50.000 en la actualidad- no tengan ni idea de quién fue este señor, sino que incluso hay profesores que desconocen su existencia y la labor que realizó en favor de esta institución", censuró Díaz Torres.

"La figura de Antonio González no se ha quedado en el ámbito local, sino que ha tenido una trascendencia internacional", remarcó Herrera Arteaga en un encuentro informativo en el que participó José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, Atteneri Falero, edil responsable del área de Cultura, y José Méndez, presidente de la Real Academia Canaria de la Ciencia. Paralelamente a este acto, el antiguo Convento de Santo Domingo acoge hasta el 7 de febrero una exposición dedicada al profesor e investigador realejero: los horarios de visita programados son de lunes a viernes: de 09:00 a 12:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y los sábados, entre las 11:00 y las 13:00 horas.

Todas las iniciativas diseñadas por la Academia Canaria de la Ciencia quieren subrayar el primer centenario del nacimiento de González y se van a alargar hasta octubre de este año. "Además de las distintas conferencias que se han programado por todo el Archipiélago, la exposición que sigue abierta en La Laguna y este libro, hay un cuarto elemento vinculado con la promoción de esta sobresaliente personalidad que se presentó en formato cómic... Es una opción pensada para los que no se atreven con la lectura del libro y prefieren los dibujos y las viñetas", recomendó Díaz Torres respecto a una maquinaria a la que habrá que añadir la grabación de un cortometraje. "Creo que hemos tocado todos los palos posibles de una manera amena, sencilla y pedagógica", enumeró.

El carácter empírico de esta iniciativa adquiere una gran dimensión en las últimas páginas de una publicación que está pensada en concreto para alumnos de Secundaria. "Hay unas pequeñas experiencias de laboratorio que pueden realizan los estudiantes para aproximarse al mundo del profesor Antonio González".

Reconocido con el Premio Nacional Alfonso X el Sabio (1959), el Premio Canarias (1984) y el Premio Príncipe de Asturias de Investigación (1986), para José Alberto Díaz, "este es un libro bonito que va a descubrir a los lectores aspectos que no están en los libros de textos convencionales. Todavía queda mucho por decir, reflexionar y escribir de uno de los científicos canarios con mayor proyección nacional e internacional del siglo XX". Sobre el título, el dirigente nacionalista expresó su convicción de que no podía estar mejor elegido: "Don Antonio González debió enfrentarse a unas dificultades económicas, administrativas y culturales excepcionalmente difíciles para formarse y hacer ciencia en la España pobre y desolada de los años 40 y 50. Sin embargo, su voluntad de progresar fue inquebrantable".