"Pagaremos caro no estar concentrados en Murcia"

Fotis Katsikaris se resigna ante las lesiones que está padeciendo el CB Canarias en los últimos tiempos. De momento, tiene claro que los aurinegros no van a mover ficha precipitadamente en el mercado, aunque no cierra la puerta a una nueva llegada de un escolta. Ante el UCAM Murcia -mañana, 11:30 horas-, su exequipo, el heleno tirará de los jugadores disponibles. Se verá si Kostas Vasileiadis y Davin White pueden ser de la partida.

¿Qué cuerpo le deja la lesión de Akognon?

Ha sido muy mala suerte para Josh. Era el jugador que necesitábamos. Son cosas que pasan en equipos que juegan dos competiciones. Hay que mirar hacia delante con la gente que tenemos.

¿Cómo están Vasileiadis y White de cara a mañana?

Kostas está mejor. Davin está acostumbrándose a la protección que lleva en su dedo. Veremos cómo están.

¿Se va a "arriesgar" con estos dos jugadores?

No me gusta arriesgar. Si los médicos me dicen que están para jugar, jugarán. Si no, no.

Realmente, ¿Davin puede jugar bien, sin problemas?

Seguro que no es nada cómodo, pero no va ser el primero.

¿Hay prisa por fichar?

Hemos fichado porque estaba Akognon en el mercado. No vamos a hacer lo mismo si no estamos seguros que viene un jugador que nos puede ayudar. No somos un equipo rico. El mercado, de jugadores con pasaporte, es muy limitado. No vamos a fichar a cualquiera o porque nos falte un jugador en esa posición -escolta-.

¿El de mañana es un partido especial para usted?

Sí que es especial. Fue mi último equipo en la ACB. Tengo muy buenos recuerdos del club y de la afición. Lo importante es controlar las emociones, enfocar que es un rival directo y hacer un buen trabajo para intentar ganar.

¿Qué pasó para que no renovara en el verano allí?

Tuve que tomar una decisión entre quedarme en el UCAM Murcia o irme al Hapoel Jerusalem.

¿Fue un tema más deportivo y de ambición?

Sí, las dos cosas. Fue todo muy rápido y tuve dos días para decidir. En Jerusalén había un proyecto, jugaba la Eurocup y querían crecer. En Murcia sabía lo que había, con respecto a sus limitaciones económicas. Es un club muy humilde, pero que hace las cosas muy bien. La decisión fue difícil.

¿Da cierta ventaja conocer a parte de la plantilla?

Conozco los hábitos de los jugadores que he tenido, pero es un grupo diferente. Tienen a Oleson. Soko es otro jugador porque el año pasado estuvo muy lastrado con las lesiones. Son muy fuertes en casa. Si perdemos la concentración en algún momento, lo vamos a pagar caro.

¿Qué aspecto del juego del UCAM le preocupa especialmente? ¿Y qué jugadores?

Es un equipo que tiene una química muy buena, en el sentido de que tienen un cuarteto muy físico, como es el formado por Rojas, Kloof, Tumba y Soko. Luego está la calidad que tienen los exteriores Hannah, Benite, Oleson o Urtasun. Te pueden sacar fuera de la pista defensivamente, pueden cambiar la dinámica de un partido o desequilibrar con el talento individual. Hay estar al mismo nivel físico y, en los momentos puntuales, no dejar tiros cómodos. Controlar el rebote siempre es un factor importante. En todos los partidos que hemos ganado, hemos superado en el rebote a nuestro rival.

Los abonos para la Copa, en Viajes Nautalia

El Iberostar Tenerife comercializará los abonos para la Copa del Rey -del 15 al 18 de febrero, en Gran Canaria-, a través de Viajes Nautalia. La agencia puede gestionar, además, las opciones de traslado y alojamiento, sin que haya paquetes preestablecidos. Sus oficinas están en la santacrucera calle Villalba Hervás, 15. El contacto vía correo electrónico se puede establecer a través de 0648@nautaliaviajes.es.

