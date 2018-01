"Nunca me va a faltar el ánimo para mirar hacia adelante"

Con la confianza insuflada por el entorno y desde el propio club. Así es como pretende José Luis Martí, revertir una situación en la que no hay que eludir la "realidad".

¿Bajo qué premisas se ha trabajado durante esta última semana, tras el varapalo del pasado domingo?

Hemos incidido en conocer la situación y en lo que ha pasado. A partir de ahí, corregir los errores y reforzar las cosas que se hicieron bien. Evidentemente hay que mejorar mucho.

Lo hemos visto dialogar más de lo habitual con sus futbolistas.

Sí. Sobre todo para transmitirles confianza. Así podrán desmostrar verdaderamente el potencial que tiene cada uno.

¿Cómo se encuentra el grupo?

Con ganas de que llegue el domingo. Así podrán demostrar su valía y que el Tenerife tiene que estar arriba; hay que ganar para ello.

¿Y Martí?

Siempre hay que estar bien, debemos de estar preparados. Estamos dolidos tras una derrota inesperada. A mí nunca me va a faltar el ánimo para mirar hacia delante; esa es la mentalidad que me trajo aquí y con la que seguiré.

¿Qué mensaje le ha transmitido la gente de a pie?

Me han transmitido mucho ánimo y confianza en el trabajo que desempeñamos. Todo el mundo tiene que pensar en positivo sin eludir el realismo; la situación es la que es.

¿Y desde el club?

El club quiere siempre lo mejor para todos. Quieren que siga trabajando y que consiga sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Siempre con la mirada puesta en los objetivos marcados; eso es lo que marcará el devenir del equipo.

¿Luis Milla podría partir desde el once titular?

Viene con ritmo. Ha jugado prácticamente toda la temporada -en el Fuenlabrada-. Es uno más para poder salir de inicio.

¿Qué aspectos le ha recalcado tras su llegada?

Hemos querido que adquiera los movimientos que trabajamos en el sistema que vamos a emplear. Es necesario que sea conocedor de cómo nos manejamos y la idea que tenemos.

Con la llegada de Luis Milla, ¿veremos, a partir de ahora, un esquema definido de juego?

Yo creo que los sistemas son independientes. Lo importante es la evolución del mismo y cómo nos movemos dentro. Hemos buscado alternativas para encontrar la solidez, equilibrio y orden. Se trata de eso, de hallar la mejor manera para solucionar todos los problemas que se nos han planteado durante toda la temporada. Si lo conseguimos, vendrán los resultados y lo que todo el mundo quiere.

¿Dónde se sitúan las claves para el partido frente al Real Valladolid?

En manejar las situaciones y encontrar los jugadores que están en mejor estado de forma. También será fundamental el ser lo más ordenados posible; así recuperaremos la solidez perdida en momentos puntuales.

Buena noticia el hecho de que no venga Jaime Mata.

Es el máximo goleador de la categoría, evidentemente que su ausencia es una buena noticia.

Tras la evolución que ha experimentado en los últimos días; ¿estará Juan Villar en el once?

Juan (Villar) no está al cien por cien. Para ser titular, no nos vale que esté al 99,9 por cien. Luego tendrá que ganarse el puesto. En función del último entrenamiento (hoy), decidiremos si incluirlo en la convocatoria; sobre todo para los últimos minutos en los que nos puede aportar cosas.

Hemos visto a Longo y Montañés experimentar una mejoría.

Van mucho mejor. Queremos recuperarlos lo antes posible, sin precipitarnos.

¿Mira más hacia los perseguidores que a los equipos que le preceden?

Solo hay que mirar a ganar los tres puntos en el siguiente partido. Siempre repito lo mismo: hay que ir partido a partido. Si miramos hacia arriba, que sea desde la victoria.

¿Qué ambiente espera que haya desde la grada?

Lo que esperamos es contagiarles de nuestra manera de competir, ganar y que todo ello se transforme en una alegría conjunta.

Villar, integrado en la sesión marcada por los rondos



En la penúltima sesión preparatoria, que tuvo lugar en el día de ayer en El Mundialito, el atacante Juan Villar (foto) estuvo plenamente integrado en el trabajo -más suave que en días anteriores- con sus compañeros. Su inclusión en la convocatoria, está a expensas de la sesión que se llevará a cabo hoy.

La llovizna hizo que los jugadores disponibles abandonaran el césped durante algunos minutos en los que se ejercitaron en el gimnasio. Con la tregua meteorológica, Longo y Montañés -los únicos que siguen al margen del grupo- hicieron carrera continua acompañados del readaptador, Maykol Hernández, y del propio Martí. A posteriori llevaron a cabo circuitos, en los que la intensidad aumentó progresivamente y donde se introdujo el toque de balón y disparos sobre miniporterías.

A la media hora, volvió a saltar el cómputo total del plantel. Con los mayores, estuvieron presentes, los ya habituales, Brian Martín y el meta Ángel Galván, además del juvenil Borja Llarena, que debutó el pasado domingo con el primer equipo. La totalidad de la sesión estuvo marcada por los rondos; el primero de ellos donde estuvieron todos los futbolistas, y un segundo en el que se dividieron en dos grupos.

Sampedro: "Si ganamos, hablaremos de racha"

El técnico del conjunto pucelano también ofreció en el día de ayer sus declaraciones previas al choque del próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López, un estadio considerado como "complicado" para hacerse con la victoria. El Real Valladolid, que acumula cuatro victorias en los últimos cinco compromisos, pasa por su mejor momento en el presente curso. Luis César Sampedro no le otorga apenas importancia a las rachas. "Me preocupan poco, tanto cuando sean malas o buenas. Venir con una buena dinámica no hará que saque pecho porque eso no influirá para ganar en Tenerife". Con la mirada puesta en "ganar los tres puntos en Tenerife", afronta este tercer partido de la segunda vuelta. "De lograr la victoria, se podría hablar a posteriori de las rachas", afirmaba el que fuera guardameta del Racing de Ferrol. En su opinión el Club Deportivo Tenerife es un "indicador" de la dureza de la categoría. "Es un rival hecho para estar entre los mejores y que de momento no está. Están descontentos con el puesto que ocupan en la clasificación", esbozó Sampedro. En esa misma línea rememoró lo que significó el primer traspiés blanquiazul, precisamente en el Nuevo José Zorrilla, donde llegaron "líderes". "Tienen buenos jugadores, buen entrenador y un campo muy difícil", así definió Sampedro a un rival de "entidad". En cuanto a la expedición que viaja esta mañana para arribar en Tenerife, donde entrenaran en sesión vespertina, el técnico del Real Valladolid descartó la presencia de los lesionados Kiko Olivas y Asier Villalibre; así como la del pichichi de Segunda, Jaime Mata, por tener que cumplir ciclo de amonestaciones. "Chris Ramos está cada vez más integrado en nuestro juego, es una de las posibilidades para sustituir a Mata (Jaime)", indicó haciendo alusión a la vacante en la delantera. Hace dos semanas el propio Luis César autocriticó su gestión, sobre todo en el apartado defensivo donde el equipo encajaba muchos goles. Los cambios introducidos pasan por "pedirle más a la segunda línea de centrocampistas, también hacer partícipes de la defensa a los delanteros". "Si no encajamos, estaremos más cerca de ganar".