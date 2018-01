Apoyo ante una situación crítica

L a opinión "vox populi" resulta un termómetro fidedigno para palpar, a priori, el ambiente que se vivirá en el Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo. La visita del FC Barcelona B en la pasada jornada levantó suspicacias de antaño en la grada del recinto de la avenida San Sebastián. A la pitada en algunos tramos de partido, y una más sonora al final, se le unió una tímida pañolada en señal de desaprobación. Una representación peñista da cuenta de los sentimientos y posiciones que emanan del momento que atraviesa el Club Deportivo Tenerife.

Con ese escenario, buena parte de la masa social se muestra proclive a la continuidad de Martí en el banquillo blanquiazul. Esta tesitura está potenciando una "división entre los propios aficionados", según indicó el presidente de la Peña Zoneros. Jafet Nonato califica como "complicado" el presente birria, que acusa un ambiente "enrarecido", el cual desconoce "la actual situación dentro del vestuario y eso preocupa". Sin embargo, desde el grupo que él representa, apoyarán "durante los 90 minutos" a todos aquellos que "defienden el escudo blanquiazul", apuntó.

La confusión hace mella en Isabel Pérez, representante de la Peña El Chicharro. La tesorera de este grupo cree que la situación "puede mejorar" y desde El Chicharro confían en que sea "con Martí en el banquillo". Parte del problema lo sitúan en que "los jugadores no están al cien por cien"; el resto de responsabilidad está en que "el entrenador no ha dado con la tecla adecuada", expuso Pérez, que además apostilló diciendo que la Peña a la que pertenece "apoyará" y si la situación se tercia complicada, "puede que abandone el estadio antes del final", concluyó.

Fundada en el año 2002, la Peña Ginebrita es otra de las incondicionales en el Rodríguez López. En palabras de su presidente, Fran León, valoran el presente blanquiazul como "una mala racha" que esperan que cambie "cuanto antes". En sintonía con lo expuesto por el resto de peñistas, no señalan al técnico balear como el responsable de la situación aunque apunta que será "clave ganar el domingo". Además, desde la Ginebrita, van "de la mano con el club", es por ello que "animarán para darle la vuelta a la presente dinámica", sostuvo con respecto a la postura que mostrarán en el partido ante el Real Valladolid.

La Peña Boca Chinyero 1909 no tiene previsto "ningún tipo de protesta" de cara al duelo de mañana. Así fue como lo adelantó Eduardo Fuentes, componente y uno de los responsables de este grupo peñista. De la misma manera dijo que no se "entrometerán" en las desiciones de la entidad y "mucho menos en la destitución del entrenador", afirmó con rotundidad. Bajo su propio criterio cree que "la presión ha condicionado a algunos jugadores; no es fácil convivir con los logros de la temporada pasada", reconoció Fuentes.

Por su parte, Fernando del Castillo, que además de ocupar la presidencia de la Asociación de Peñas, es la cabeza visible de la Peña Teguestera, solo estima oportuna una destitución de José Luis Martí "si no queda otra vía que sirva de revulsivo". A expensas de la reunión de peñas que se celebra hoy, existe comunión a la hora de no llevar a cabo iniciativa de protesta alguna en el vital encuentro de este domingo.