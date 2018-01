Las Urgencias de San Isidro, con más de 8.500 usuarios en un mes

El 23 de octubre entró en funcionamiento el Servicio de Urgencias del centro de salud de San Isidro, en Granadilla de Abona. Desde ese momento hasta el 31 de diciembre prestaron atención sanitaria en dicho recinto a 8.597 urgencias extrahospitalarias, 5.000 médicas y 3.597 de enfermería, lo que supone una media diaria de 79 urgencias médicas y 57 de enfermería, actividad a la que se añaden 3.222 peticiones de estudios radiológicos a pacientes atendidos en este servicio y en el Punto de Atención Continuada de Arico.

Hasta su puesta en funcionamiento, los 61.800 usuarios de los términos municipales de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y parte de la población de Arona recibían atención urgente extrahospitalaria en el punto de atención continuada (PAC) situado en el centro de salud del casco urbano de Granadilla de Abona, por lo que, tras la apertura del nuevo servicio, la actividad asistencial urgente se ha incrementado de forma notable.

Solo durante el pasado mes de diciembre, las urgencias atendidas en ambos recursos ascendieron a 7.081, frente a las 4.317 contabilizadas el mismo mes del año anterior, lo que suponen 2.764 urgencias más.

El servicio funciona los 365 días del año, en horario de 17:00 a 09:00 horas, de lunes a viernes, y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos, para lo que el Servicio Canario de la Salud (SCS) contrató a cuatro médicos de familia, cuatro enfermeros y cinco celadores. Para reforzar esta plantilla, el personal sanitario se duplica a partir de las 20:00 horas, de lunes a viernes, y durante los fines de semana y festivos.

El equipo de Radiología funciona también todos los días del año, de 08:00 a 22:00 horas, incluidos sábados, domingos y festivos, y atiende las peticiones radiológicas urgentes que se generan en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Arico, para lo que se contrató a tres técnicos especialistas en radiodiagnóstico (TER) que forman parte de las plantillas del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) y a cinco auxiliares administrativos de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, dependientes del Servicio Canario de la Salud.

Los 61.800 usuarios sanitarios de referencia de este nuevo dispositivo pertenecen a la Zona Básica de Salud Granadilla-San Miguel, integrada por los centros sanitarios de Granadilla de Abona (12.478 usuarios), San Isidro (23.510), San Miguel de Abona (6.306), El Médano (9.442), Guargacho (4.984), Las Chafiras (4.190) y Chimiche (919).

Puesto en marcha en marzo de 2012, el centro de salud de San Isidro es un edificio singular ubicado en la zona frontal limítrofe con la vía de servicio y la autopista del Sur. En sus 3.200 metros cuadrados dispone de más de una veintena de consultas entre medicina general, Pediatría y Enfermería, así como salas polivalentes, un área de atención bucodental y otra de Urgencias. Dispone, desde el 4 de junio de ese mismo ejercicio, del servicio para donación de sangre.

Guía de Isora exige limpieza en los centros

Haciéndose eco de las quejas vecinales, Guía de Isora insta al Gobierno de Canarias a que ataje la huelga que el servicio de limpieza lleva a cabo por impagos de hasta cuatro meses. La limpieza del centro de salud del casco urbano sufre los efectos de esa huelga desde principio de mes. La empresa Ralons Servicios es la encargada de esta prestación, pero la plantilla del grupo empresarial de Miguel Ángel Ramírez anunció movilizaciones y una huelga tras los continuos retrasos en el pago de sus salarios y tras no ser abonados sus salarios desde septiembre, ni la paga extra de diciembre. Personal del centro se solidariza con las trabajadoras, pero demandan una solución y a la empresa porque las condiciones en las que se encuentra el entorno no son las adecuadas para atender a los pacientes. Los servicios mínimos se aplican a Urgencias y Laboratorio, pero espacios de alta afluencia (salas de espera y baños) no son mantenidos.