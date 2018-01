"En este país, quien se deja explotar es porque quiere"

Al presidente de los hoteleros de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, no le gusta lo que escucha desde hace tiempo sobre el empleo en el sector, sus récords y beneficios y aquí lo deja más que claro. "En este país, quien se deja explotar hoy es porque quiere", dice.

¿Qué balance hace de Fitur?

Positivo, pero contenido. Hay que reconocer que las cosas van bien, pero hay gente que lo ha pasado mal y que vuelve por sus fueros. Y no ya mercados emergentes, sino realidades turísticas como Egipto, Túnez, pero, sobre todo, Turquía. Ya Grecia remontó en 2017, pero Turquía pegará fuerte este verano y es cuando nosotros siempre sufrimos, con la apertura de Baleares y la Península, donde tenemos una competencia muy fuerte, y lo vamos a notar.

Es decir, en 2018 podemos bajar de los 16 millones de turistas de 2017.

Sí, aunque todos los datos apuntan a que podemos empatar, lo que estaría muy bien, o bajar ligeramente, que tampoco pasa nada porque lo importante no es la cifra, sino las pernoctaciones, la calidad del servicio, el gasto, la influencia del turista en el territorio y los recursos. La cifra se la dejamos a los políticos. Nosotros debemos hablar del rendimiento turístico en el territorio y sociedad.

¿Está muy obcecado el Gobierno con la cifra; solo cuenta turistas?

Los datos, efectivamente, son buenos y está bien que los utilicen, pero sin perder de vista lo otro: el precio, lo que ingresamos no solo por número, sino por el valor añadido que cobramos, que es donde está el truco porque no podemos pensar que, a medio o largo plazo, competiremos en precios, ya que jamás podremos con los 200 euros de salario medio de Turquía y a un alemán no le vas a explicar que cobran eso por trabajar casi los 7 días, pues te dirá que no le importa y que lo que quiere es irse de vacaciones de forma barata. Pero aquí no, aquí cobramos lo que cobramos, vivimos con una protección que está muy bien, y más debería ser, pero eso, al final, se nota en el precio y de ahí que debemos trabajar el valor añadido y calidad.

¿Y qué margen tiene Canarias para que haya más pernoctaciones, se gaste más...? ¿Qué prevén hacer?

Lo que llevamos haciendo muchísimos años, pues Canarias ha pasado de ser un destino eminentemente de sol y playa a otra cosa. Antes solo trabajaban los operadores turísticos, traían a los clientes, los llevaban a sus hoteles, los volvían a meter en sus guaguas y aviones y aquí se quedaba lo que se quedaba. En 30 años, nos hemos reposicionado como destino no solo de sol-playa, sino como experimento de la actividad por parte de toda la sociedad. Por ejemplo, Tenerife es la isla con más excursiones, tienen más movilidad los turistas, muchos de manera independiente, con coches de alquiler o usando el transporte público. Eso quiere decir que ya no vienen a un mero "resort", como en Túnez o Turquía, sino que nos ven como parte de su ecosistema europeo, en el que la seguridad es importante, y no solo de las personas, sino la jurídica, sanitaria... Se sienten cómodos en este entorno y aprecian cosas que, a priori, a nosotros se nos antojan poco interesantes, pero lo son, como ir a un guachinche, a una romería...

Y, sin embargo, la gran masa, un 80%, aún viene por el sol y playa?

Claro, vamos a ver, no es malo; es nuestro principal atributo?

Pero, ¿aún en ese porcentaje?

Pero el porcentaje no es lo más importante, y más que sol y playa, diría clima, pues no todos quieren sol o playa, aunque son importantes, sobre todo en invierno, al ser una ventaja competitiva increíble, si bien sin dejar de explorar otras cosas. No en vano, en Tenerife tenemos 5 estrellas Michelin, que también nos posiciona como destino gastronómico.

Antes sufrimos un sambenito...

Exacto, y hay islas sin ese catálogo. Hacemos un trabajo importante en esto, que tiene que ver con el paisaje, su mantenimiento, la agricultura? Solo falta analizar dónde mejorar, pues siempre se puede?

¿Y dónde pueden mejorar?

Sobre todo, en entender como sociedad que el turismo es lo principal que tenemos. No debemos rasgarnos las vestiduras si la economía depende solo del turismo. No pasa nada siempre que seamos los mejores. Debemos saber de todo, pero ser especialistas en algo.

Por tanto, prevé que el turismo seguirá creciendo en PIB y empleo?

Creo que sí. A medida que los productos vayan generando mayor valor añadido, que los apartamentos de 3 y 4 estrellas contraten más y a gente más cualificada, pues claro que sí...

¿Y esto no choca con lo del cambio del modelo productivo?

Pero: ¿cambio de modelo a qué?

Está muy en boga?

Sí, se puede hablar de lo que quieras y te aplaudirán todos, pero el modelo es el que es y no se cambia de un día para otro. Además, ¿por qué cambiarlo? Lo que debemos hacer es seguir siendo líderes en nuestro sistema productivo, adecuar los procesos formativos de nuestra gente y que puedan aportar más valor y lograr mayores nóminas. ¡Qué triste que abramos un hotel y, con el paro que hay, unos empresarios tengan que robarles los empleados a otros! ¡Qué patético! Pues esto pasa.

O traerlos de fuera?

Sí, también. Aquí no estamos cualificados, por ejemplo, en idiomas, lo que debería ser como comer?

¿No ve clara, pues, esa apuesta, o tópicos, sobre la tricontinentalidad o, ahora, internacionalizar?

Todo eso está muy bien, no hay que renunciar a ello y debemos apostar por las nuevas tecnologías en lo de la tricontinentalidad y desarrollar el sector financiero, pero no es alternativa, sino complemento?

El director de Cajasiete ve un 10% de PIB para la economía del conocimiento canaria en 10 años?

Ojalá, pero el conocimiento también puede ser turístico, no todo debe centrarse en inventar un nuevo plástico. El conocimiento en turismo no solo se hace sirviendo mesas?

Mauricio teme que, en 5 años, perdamos 3 o 4 millones de turistas: ¿lo ve y, de darse, se puede compen sar con pernoctaciones, gasto??

Con la situación que tenemos, eso se me antoja bastante difícil?

Hemos solidificado el destino?

Sí, somos competitivos, nos hemos comportado bien en la crisis y la gente sigue confiando en nosotros. Hay que mejorar infraestructuras, pero no son de las peores; en seguridad, los árabes no están como hace años y tardarán? Por tanto, también debemos presumir, pues ganamos competitividad, ya que, aunque no nos damos cuenta, hemos renovado muchos hoteles?

¿Cuántos?

En Tenerife, son más de 1.100 millones de euros. Solo en el Sur, 14. El 25% de las plazas se han reformado, cambiando, incluso, de categoría y, ahora, somos el destino con más hoteles de 5 estrellas.

¿Y cuánto empleo ha supuesto?

De 2013 a 2017, hay 25.000 personas más trabajando en Canarias solo en hostelería, un 25% de las que trabajaban en 2013. De ellas, 14.000 en Tenerife y, hombre, año a año son cifras? Está claro que solos no podemos acabar con el paro, y ya quisiéramos, pero no somos sospechosos de no contratar.

¿Y qué piensa al oír continuamente que no hay parangón entre lo que da el turismo y sus beneficios?

Hay parangón y proporcionalidad absoluta. Si vas a las cifras, el negocio no ha subido un 25% y el empleo, sí. Por eso decimos que contrataremos la gente que necesitamos para dar un servicio adecuado al precio. Si hiciéramos algo distinto, iríamos contra nuestra competitividad, no solo empresarial, sino de las Islas.

Pero, ¿pagan lo que merece el empleado o aprovechan el alto paro?

Trabajamos con una concertación social, no del año pasado o de hace 2, sino de más de 30. El convenio colectivo no solo se cumple, sino que más del 80% de las empresas pagan por encima. La gente está bien retribuida, nunca he escuchado problemas y, para serte honesto, ni siquiera con lo de las camareras de piso, tan en boga. Si te fijas, en esta huelga no hablaban de salarios, sino de carga de trabajo, vigilancia de la salud... A todos nos gustaría ganar más; a ti, a mí, pero no creo que este sea el problema. Comparando con otras regiones, estamos en un buen rango de salarios y, desde luego, respecto a otros competidores, échate ya a reír, pues, si aquí una camarera de piso cobra 1.400 euros, en Turquía, 200 dólares?

Pero no todas cobran eso aquí...

¡Perdona?!

¿Todas cobran 1.400 euros?

Lo que está en convenio son 1.200 y pico más lo que se paga por encima, con lo que son unos 1.300 y pico?

¿Ve encauzado ese conflicto?

No, hay que seguir trabajando. Ahora tenemos las primeras conversaciones para la subida salarial del último año del convenio y, luego, hablaremos del nuevo. Por supuesto que la gente tiene que mejorar conforme mejora la situación general. De hecho, somos el único sector que, en la crisis, ha seguido subiendo los sueldos, cuando otros los bajaron.

¿Cuál sería una cifra razonable de habitaciones a limpiar por día?

Es que eso depende. Es muy fácil hablar, como con las cianobacterias, pues ya somos todos biólogos, bioquímicos; ya entendemos de todo... Pero, ¿qué tiene que ver este hotel con el de al lado? Somos totalmente diferentes por la ubicación de habitaciones, su tamaño, cifra? Incluso teniendo las mismas, como hotelero puedo pedirles que se limpien 20 puntos y otro, 16 porque su cliente no pide tanta pulcritud. Y eso hay que computarlo. ¿La clave? Que cada empresa tenga gabinete de seguridad y salud, su estudio...

¿Y no los tienen ahora?

Se tienen en el sector y, de hecho, en Ashotel estamos pensando en sindicar un servicio pues esto es importante y no podemos dejarlo en manos de empresas externas sin el grado de especialización suficiente para poderlo hacer profesionalmente.

¿Admite, al menos, que, en algunas denuncias hechas, está justificado el término explotación?

Mire, vamos a ver... En este país, hoy, el que se deja explotar es? Quizás seré muy duro, y no quiero ni decirlo, pero es porque quiere, pues estamos supercontrolados.

No se da eso de: "Que me quede como estoy, que la cola del paro está ahí" y se aceptan salarios bajos?

Pero, ¿eso dónde es, en qué negocio? No lo sé? Al contrario, si los que tenemos que estar con la escopeta cargada somos los empresarios porque parece que, con cualquier cosa, ya eres un golfo, un diablo. Contratamos en base a una normativa, que está para todos y hay inspectores de salud, de trabajo, de toda clase. Parece que tenemos un cartel por fuera de los hoteles y entran, pero hacemos las cosas legalmente. ¿Que hay algún cafre? Vale, también conozco periodistas sinvergüenzas... ¿Qué quieres que haga, que me los cargue? Pero no son todo el sector, ni siquiera el 5%, la mayoría no han estado en Ashotel y siempre decimos que nos lo digan pues los denunciamos...

Pero es que esto se ha llevado al Parlamento y todos los grupos están de acuerdo, lo han criticado?

Vale, pero es que el Parlamento? Que me digan dónde hay un caso en Inspección de Trabajo. Si veo un acta firmada, diré: "Oiga, tiene usted razón", pero no me hable del Parlamento porque ¿saben ellos que les pagan 700 euros a las que limpian ahí y que van por las tardes, sin poder conciliar la vida familiar?

Ve, pues, mucha demagogia?

Hombre, claro, ya que algunos partidos han usado a sindicatos para ganar presencia con este asunto.

Pero lo ha llevado hasta CC?

Claro, porque ¿quién se baja de ese tren? Cualquier político con buena voluntad quiere que la gente esté mejor. Yo también, y trabajo para eso, pues son compañeros, es el sector, que ha tenido paz laboral en los últimos 40 años y, ahora, viene todo el mundo, de fuera, a decirnos lo que debemos hacer... Mire, un poquito de respeto, que yo no me meto en los números de nadie. En el Parlamento o Gobierno, ¿por qué no hablan de la interinidad de los maestros; de los que trabajan con contratos parciales en el SCS más de 10 años; de las pagas extra que quitaron, de los sueldos que no suben, de las plazas que no crean para que haya trabajo fijo?? Y dicen que los hoteleros somos malos, que no contratamos, que no damos estabilidad cuando, en realidad, más del 70% son contratos fijos. Somos un ejemplo; somos tan buenos, que todo el mundo nos tiene ganas y, por eso, tenemos que defendernos cada día.

Son referente estatal y europeo...

Si no, ¿en qué, en la petanca? Claro que lo somos. Unas islas en las que, hace 30 años, mi abuela cogía tomates en el Sur y hemos hecho esto... Nuestros niños están al mismo nivel que casi cualquiera de Europa. Y esto, ¿de dónde viene?, ¿de la agricultura o el turismo?

¿Las políticas regionales sobre turismo han sido tan nefastas o inexistentes como dice Mauricio?

A los que critican les pregunto por qué no lo hicieron antes, ¿o es que lo descubren ahora? Cada momento tiene su cosa, su intríngulis?

Pero, ¿hay o no política turística?

Claro que el Gobierno la tiene?

¿Y cómo la ve: débil, acertada...?

Débil no, lo que sí son débiles son los recursos que destina. 80 millones son una cutrez para los 2.100 millones que se deja cada año en impuestos el sector. O gastarse 20 en infraestructura turística, que, entre 7 islas, se quedan en muy poco?

El Gobierno lo justifica por los recortes nacionales? ¿Ha habido, además, falta de apuesta?

Faltó apuesta y lo entendemos, fíjate. En 2012, nos birlaron 100 millones por arte de birlibirloque, con nocturnidad y alevosía, diciéndonos que, cuando todo mejorase, se revertirían y se sabe que eso no se da. Incluso, algunos se atreven ahora a hablar de una tasa. No tienen fin?

¿Por qué Ashotel rechaza con tanto ímpetu una ecotasa turística?

Porque una tasa se cobra por un servicio y cómo le vamos a explicar a un señor de Centroeuropa, que nos hace un favor viniendo, y esto lo pones en negrita y mayúsculas, que, encima, le cobramos una ecotasa para mantener la ecología?

¿Y el contrargumento de que lo hace Baleares y muchas ciudades?

Y, si ves a uno tirarse por un balcón, tú vas y lo haces también. Ya hay suficiente carga en turismo para que se dé por pagada esa ecotasa. Son 2.100 millones al año, de los que no gastan ni 80 en turismo, y la mitad va a sueldos. Por tanto, en inversión real son 2 duros y 2 chapas.

Es, pues, un suicido turístico?

Mira lo que pasó en Baleares, donde aprobaron la ecotasa y, a los 2 años, recogieron velas porque los clientes dejaron de ir al comprobar que les mentían, ya que, encima, se gastaron el dinero en otra cosa?

Pues el PSC plantea aplicarlo?

Que planteen lo que quieran.

¿Igual con subir el sueldo un 17%?

Sí, porque lo que hace esa subida es poner a Baleares a la altura que tenemos en Canarias desde hace años. Estaban infrapagados, aparte de que allí se trabaja en verano y muchas horas. Así que, por favor... ¿Es que no saben leer más que lo del 17? ¿En cuántos años se aplicará?

En 3 o 4?

¿En 3 o 4?, pues cambia mucho.

En cuatro.

Exacto, pero muchos no saben ni eso; hablan del 17% y no saben ni de dónde viene, cuando lo hacen para equipararse a Canarias.

"O se controlan los alquileres o levanto hoteles donde quiera"

La entrevista se desarrolla en el hotel Atlantic Mirage (antiguo Bellavista, del Puerto), que ha reformado con 10 millones, sin ayudas y que destina a centroeuropeos "de 40 a 58 años". Prefiere no dar un porcentaje regional de lo que debe gastarse en turismo, pero sí pide que se analice qué se necesita y cree que "cualquier duro tendrá un retorno espectacular, lo que no ocurre en sanidad o educación, y no estoy en contra, pero siempre habrá problemas ahí". No obstante, se subleva aún más con el alquiler vacacional. En su opinión, el Gobierno canario sacará un decreto ("cuyo borrador no he visto"), pero reclama actuaciones a escala estatal, con la seguridad e impuestos, insular y local. "Todos queremos las mismas obligaciones y derechos. Este alquiler debe darse, pues hay gente que lo quiere, pero los hoteles y apartamentos solo pueden construirse donde se permite y esto debe ser para todos. Además, el vacacional no ha de echar de sus casas al trabajador. No es lógico calcular 20.000 viviendas así en Tenerife y que solo estén de alta 500, y así están cabreados los del rural. Barcelona se desbordó porque, con el rollo de ser rojo y no sé qué, pararon hoteles y, al poco, se dieron cuenta del error y hacen lo contrario pues los rojos les comían el pescuezo porque les echaban. Y es que ¿la economía mal llamada colaborativa a quién beneficia? ¿Al rojo o al azul reazulado, pues los dueños no son ni de esos sitios? O se controla y fiscaliza o levanto hoteles donde me dé la gana pues, ¿qué pasa, que las leyes son solo para unos? No entiendo que el Gobierno reconozca 48.000 casas en Canarias y que solo el 5% sean legales. Y que me hablen de empleo: que se pongan a trabajar en lo que deben. Y es que es superfácil: solo con el permiso de la comunidad valdría porque a ver quién compra una casa para vivir con sus hijos y permite una actividad así en su edificio, con economía sumergida por un tubo". Pues el PP lo apoya mucho... "Claro, pero mira a qué se dedican muchos de ellos".

"Lo de los municipios en Fitur es por las elecciones de 2019"

Cree que la promoción de Canarias puede mejorar, pero resalta su "buen trabajo y la colaboración público-privada de Tenerife. Por eso, no me gustan las salidas de tono en Fitur, que achaco a que, en 2019, hay elecciones y estos municipios son de distinto color. No me gusta el andar de la perrita. Si quieren un espacio independiente para mostrar cosas complementarias, bien, pero si vienen a dividir y protestar, no. Es verdad que son los que más turistas tienen, pero también los que cobran más y no están mal compensados. Al contrario, si preguntas a uno de La Orotava dirá que por qué en Adeje viven tan bien. Veo bien el minuto de gloria, pero la marca debe ser única porque no competimos con islas o regiones, sino con países. Cuidado con los ombligos. Eso sí, a medio plazo, no tendrá efectos porque el turista no tiene ni idea y el operador trabaja con el sector. Sí parece que un político, si no va a Fitur, no es nadie, pero a los ediles no los conoce ni Dios y deberían preocuparse por lo transversal, tener bien sus calles, servicios, difundir la cultura, fiestas, no bloquear licencias?". A su juicio, Canarias debe estar en Fitur por ser un escaparate, aunque, para negociar, prefiere el trato directo lejos de ese "estrés. Si no presidiera Ashotel, ni iría".