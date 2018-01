Mamel's y Nietos: todo comenzó con un villancico

Cinco y media de la madrugada. La final ya ha acabado y en La Noria (calle que hizo pleno con sus cuatro murgas en la final) Mamelucos y Nietos de Sarymánchez entonan la "Samba del Carnaval" de la presentación y parte del segundo tema, el diálogo entre murgueros de Santa Cruz y Las Palmas en el que sientan cátedra. En medio de la fiesta, Rubén Santana "Pitu" (cuatro año al frente de Nietos) y Xerach Casanova (una vida en Mamel's y 5 de director) analizan en caliente su actuación.

¿Cuál ha sido su experiencia, la primera de una murga de Las Palmas en la final de Santa Cruz?

Rubén "Pitu": Ha sido una experiencia espectacular. Sabemos que en Tenerife nos quieren bastante, pero no sabíamos que tanto. Teníamos miedo de que al salir la gente nos silbara, pero todo lo contrario. Cuando dije "soy Rubén Pitu", director de Sarymánchez, todo el mundo se vino arriba. Y dije: buf.

Pero es cierto que en Tenerife a los Nietos se les considera una murga hermana.

R.P. Sí, claro, pero nosotros estamos fuera de eso. Ustedes están aquí y lo viven. Desde fuera lo que nos llega es que nos quieren, pero hasta que lo vives en persona y en directo no estás de acuerdo con eso. Y lo de hoy (por el día de la final) fue espectacular.

¿Se esperaba esa reacción del público?

Xerach Casanova: en parte sí y en parte no.

¿Tenía miedo al rechazo de una murga de Las Palmas en la final de Santa Cruz?

X.C. No. Tenía miedo a que un tema de diez minutos que se ha ensayado tres veces juntos -cuando una murga habitualmente ha ensayado cuatro meses- funcionara musicalmente. Sabía que Nietos aquí es muy querida y no tenía ese miedo.

¿Mamelucos se hubiera atrevido a contar con otra murga de Las Palmas para hacer este tema?

X.C. Mamelucos jugaba con el plus de que los Nietos son queridos aquí y con que el año pasado se creó una relación muy buena con los Nietos a partir de la grabación de un villancico para Televisión Canaria.

R.P. Cuando la gente nos dice? y ¿por qué hacer esto con Mamelucos y no hace dos años con Bambones, cuando estaban arriba...?

Entiendo que lo hacen por la relación de amistad entre las dos murgas.

R.P. En principio le propusimos hacer el villancico a Mamelucos porque todas las murgas nos habían hablado muy bien de ellos por su organización y saber estar fuera del escenario. Y luego ha cuadrado que Mamelucos se ha sabido adaptar bastante bien al concurso y les ha cuadrado todo.

X.C. La idea salió del villancico y la noche del Encuentro de Murgas de Candelaria, el año pasado, fue cuando se fraguó todo. Le dije: Pitu, el próximo año vamos a hacer un tema juntos y que Nietos cante con nosotros en Tenerife.

¿Y el número de participantes en la canción? Hay unos extras que llenan todo el escenario. ¿Alguien podría criticar eso?

(Se ríen los dos).

X.C. Las bases ponen algo claro: son 85 componentes, sumando director y percusión. Para que no hubiera problemas, Mamelucos subió en total a 85, sumando al director, el coro, la percusión y al otro director, porque Pitu sumaba como extra en realidad, pero lo pusimos como componente.

¿Pero quién canta realmente?

X.C. Canta el coro de Mamelucos y Nietos, y el resto son extras. Hay 52 Mamelucos y 30 Sarymánchez.

¿Y delante?

X.C. El resto, de Mamelucos y Sarymánchez como extras.

R.P. De hecho nos contaron al salir, que yo me quedé flipando.

X.C. O sea, todo lo que se pone delante son extras.

Y ahora, ¿esta canción tiene segunda parte?

(Se ríen)

R.P. Depende del jurado de Las Palmas que esta canción tenga segunda parte.

¿Por qué?

X.C. Porque si hay segunda parte no irá a la fase.

R.P. Si llegamos a la final de Las Palmas, habrá una segunda parte y ahí los pondremos en su sitio, porque lo que pasó aquí en la final?

X.C. ¡Tampoco te creas!

R.P. Los pondremos en su sitio, sí, porque la gente de Las Palmas nos recrimina que nos dieran leña, y dicen que somos tontos. Si todo sale bien, hay una contesta guapa y ya acabamos con el proyecto, porque lo de la final de Santa Cruz es un 50% del proyecto; hablamos de concurso.

¿Y cómo la van a cantar en la calle, porque sin Nietos de Sarymánchez??

X.C. De momento, de los cuatro temas, tres se pueden cantar por todos lados, y uno es verdad que no se puede cantar siempre. Pero, en Candelaria, espero cantar con Nietos; ellos estarán con nosotros. Lo ideal es que estén ellos también, con su canción.

¿Cómo prepararon este tema?

R.P. A través de intercambios de audios, cada uno ensayaba en su local. El tema comenzó a prepararse desde mayo o junio; fue el primero que montamos. De hecho, Nietos ensayó en agosto, antes incluso que su propio repertorio.

¿Hay riesgo de que Nietos quede descalificado por este tema si lo hace en Las Palmas?

X.C. No.

R.P. Las bases en Las Palmas son distintas a las de Santa Cruz y nos hemos tenido que adaptar. En un principio dijimos que queríamos hacer este tema y que nos daba igual si nos descalifican, pero nos hemos adaptado a las bases.

¿En Las Palmas quieren a los Nietos más que en Tenerife?

R.P. (Se ríe).

X.C. Menos.

R.P. (Se ríe) Esa es mi respuesta. Mi madre me quiere. Y la afición.

X.C. El público de Tenerife te quiere, y hoy te lo demostró (le dice a Pitu).

R.P. Sí es verdad que la gente que no está metida en el mundo murguero sí nos quiere.

Algunos, como Junior Alonso o Javi de Serenques, seguro que darían la mitad de su vida por haber vivido esta experiencia.

R.P. No sé. Son directores, ejemplos a seguir.

X.C. Yo hubiera dado la mitad de mi vida murguera por haber vivido esta experiencia.

¿Asistimos a un fin de ciclo? ¿Comenzamos otro?

X.C. No, aquí no hay fin de ciclo de nada. Aquí lo que hay son momentos murgueros. Si te refieres a Bambones?

No, más bien a Zeta-Zetas.

X.C. No, Zeta-Zetas fue segundo premio, si eso es para alguien un fin de ciclo, se equivoca. Nosotros fuimos el año pasado segundo de Interpretación y este año somos doblete otra vez. Creo que asistimos a una época de murgas en la que hay que reflexionar, mirar en lo que se está fallando, pero sé que Bambones el año que viene va a matar y va a ir muy bien al concurso porque se lo van a preparar a tope, y no porque este año no estuvieran preparados. Este año, para mí, Bambones estaban ahí.

¿Qué ha ganado. La letra o el espectáculo?

R.P. Ha ganado lo que quiere el pueblo.

Puntuación de final en Interpretación

1. Mamelucos 9,7857

2. Zeta Zetas 8,8643

3. Ni Pico 7,8429

4. Diablos Locos 7,6143

5. Burlonas 6,7571

6. Triquikonas 6,7500

7. Trapaseros 6,0857

8. Triqui 5,5714