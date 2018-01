El empleo canario resulta atractivo

Los datos arrojados por la última Encuesta de Población Activa (EPA), conocidos esta semana, son muy alentadores para Canarias, pues reflejan que en las Islas se está creando empleo, por encima de la media nacional, y que la recuperación económica es algo más que una retahíla de cifras macroeconómicas impresas sobre un folio en blanco. Sin embargo, se da la paradoja, tal y como quedó reflejado en la información publicada por EL DÍA el jueves, de que en el Archipiélago la tasa de paro no se reduce al mismo ritmo. Generación de puestos de trabajo y reducción del desempleo llevan distintas velocidades debido al incremento de la población activa, que ha alcanzado el volumen más alto de la historia de la Comunidad Autónoma. Además de ser un destino turístico atractivo en el que poder descansar, las Islas también seducen a muchas personas para venir a trabajar. Esa es la razón de que Canarias haya cerrado 2017 con 45.500 ocupados más y 27.600 desempleados menos que el año anterior. Por un lado, hay trabajos que los canarios prefieren evitar y, por otro, existen empleos que exigen una serie de condiciones que una buena parte de los parados no cumplen. Por ejemplo, un segundo o tercer idioma. En ambos casos, son no residentes, mayoritariamente extranjeros, quienes acceden a ellos. Seguramente el Gobierno que preside Fernando Clavijo ya habrá realizado un diagnóstico de la situación, que no es nueva -ya antes de la crisis iniciada en 2008 ocurría algo similar-, y estará tomando medidas.

Una de ellas, sin duda, es la firma, esta semana pasada, del sexto acuerdo de concertación social con sindicatos y organizaciones empresariales. Un documento que contiene más de 150 propuestas, encaminadas a promover el desarrollo económico, el empleo y la mejora de las condiciones sociales y laborales. El acuerdo incluye medidas para mejorar la competitividad, reducir el absentismo y erradicar la economía sumergida. Otra iniciativa que tiene el mismo propósito es la ampliación del Plan de Impulso al aprendizaje de las Lenguas Extranjeras (PILE), hasta lograr que las Islas sean un "Archipiélago Bilingüe", según palabras del propio Clavijo. Canarias debe aprovechar sus fortalezas, en este caso la posibilidad de generar empleo, para hacer frente a sus debilidades, una aún alta tasa de paro y, derivado de ello, unos niveles de pobreza y de población en situación de riesgo, impropios de un país desarrollado.

La reforma del sistema electoral sigue dando que hablar, sobre todo a los políticos. El cruce de declaraciones registrado estos días, lejos de acercar posiciones, deja entrever que, una vez más, se está imponiendo el interés particular sobre el general. Si la semana pasada EL DÍA dejaba claro que Canarias no necesita diez diputados más y que la modificación del actual sistema debe optar por otras vías -sin descartar, incluso, el recorte en el número de escaños, pues la representatividad está más que lograda-, hoy conviene avisar de que resultaría bochornoso, además de evidenciar la inmadurez política de los integrantes de la Cámara autonómica, que la solución la impongan las Cortes Generales.