La AV Las Chumberas solicita la mejora de las carreteras del barrio

La AV Las Chumberas demandó ayer al Ayuntamiento de La Laguna la mejora de las vías del barrio así como la erradicación de varios puntos negros de basura en la trasera de la iglesia.

Así lo demandaron ayer el secretario y la tesorera del colectivo vecinal, Roberto Medina y María García, respectivamente, que recordaron que a pesar de que sí es verdad que se han realizado pequeñas actuaciones, estas no han sido suficiente como por ejemplo garantizar la seguridad en las carreteras.

Es el caso del Camino La Hornera, la vía principal del barrio, o la calle Volcán Etna. En el primero, los vecinos destacan que nuevamente, "y como viene siendo habitual, la carretera se ha vuelto a abrir justamente en la intersección con Volcán Vesubio. En este punto en la actualidad hay un agujero importante que puede pasar factura a los coches y motos que a diario pasan por aquí. Pero no es el mayor de los problemas porque la prolongación del Camino La Hornera hasta la calle Aceviño también está en mal estado", explicó Roberto.

Sobre ello, señala la necesidad de "que se termine una avenida que fue vendida hace muchos años y que sigue durmiendo en el sueño de los justos sin que los vecinos podamos disfrutar de unas infraestructuras adecuadas".

Otro de los enclaves que necesitan un arreglo, entre otros, es el referido a la prolongación de la calle Volcán Etna, que a la altura de la plaza "se encuentra la mitad hundida. Nos estamos acostumbrando a tener las carreteras así cuando no es normal", señalaron los vecinos, que reclaman a la corporación un poco de atención.

Otro de los asuntos demandados que requieren una solución son los referidos a varias zonas de los accesos a la trasera de la iglesia que se han convertido en foco de basuras y en punto de encuentro de la juventud. Sobre ello, la AV Las Chumberas demanda la limpieza de las terrazas de los jardines, en donde se han acumulado mucha basura, enseres y maderas producto de la concentración de jóvenes y personas que utilizan los recovecos.

Consideran que esta cuestión tiene una fácil solución, "pero que desde el ayuntamiento lagunero no existe ninguna voluntad para solucionar los problemas en un lugar por donde ya nadie quiere pasar por miedo", aseguraron María y Roberto.

Los vecinos quisieron dejar claro que no tienen nada en contra del ayuntamiento y que son demandas de los residentes que quieren que su barrio se quite estigmas del pasado y que gane en calidad de vida. "Seguro que en el centro de la ciudad no dejan pasar los problemas que tenemos aquí", dijo Roberto Medina para concluir.