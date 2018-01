"La vida del discapacitado físico en La Palma es negra"

Exige que se cumpla la ley. Tener un transporte adaptado, que las infraestructuras sean accesibles, disfrutar con libertad del ocio y que los responsables de hacer mal su trabajo asuman responsabilidades. Miguel Ángel Rodríguez es la voz de los discapacitados físicos. Antes de llegar Adfilpa nadie les hacía caso.

¿Cómo es la vida de un discapacitado físico en La Palma?

La vida de un discapacitado en La Palma es lamentablemente negra y lo digo de corazón. Prácticamente no tenemos transporte o es muy escaso. Los que contamos con vehículo propio más o menos escapamos, pero los que no tienen se las ven y se las desean para desplazarse. Además, los entornos e infraestructuras que deberían haberse hecho adaptados, no lo están.

¿Negra quizás sea un calificativo exagerado?

Estamos hablando de que hay centros médicos a los que las personas con discapacidad física no pueden acceder. Un ejemplo: al centro médico de Los Sauces no podemos acceder y en la mayoría no podemos ir al baño. Se están haciendo acerados, como ocurre en Las Manchas dentro de un casco urbano, que no están adaptados; se hizo un paseo en Los Guirres, un recorrido por el litoral, y es inaccesible. Tenemos el centro del Tendal, que tenía que haberse inaugurado hace por lo menos cuatro años y a día de hoy le están buscando una solución de accesibilidad tras una inversión de un montón de dinero. Hay unas aceras que las acaban de hacer en El Paso y las tendrán que derribar todas porque están mal hechas. Lo dijimos desde el principio y nadie nos hizo caso. La playa de Santa Cruz de La Palma se inauguró hace un año o menos y no podemos llegar al mar. Se hacen eventos en locales que no son accesibles y que, por tanto, no podemos disfrutar. Eso es lo que vivimos en el día a día. Se está jugando con nuestra libertad.

¿Se siguen quedando personas con discapacidad sin recoger en paradas de guagua?

Sí, se quedan personas tiradas en las paradas. Si no eres de aquí y no sabes cómo funciona esto y las deficiencias que tenemos, puedes estar un día entero en una parada y que no pase ni una guagua adaptada. Entre Los Llanos y Santa Cruz de La Palma hay dos o tres guaguas adaptadas y no sabes el horario en el que van a pasar. El transporte regular en guagua es nuestro principal hándicap porque nos impide acceder al ocio, a la educación, llegar a un centro médico...

Como discapacitado, ¿vendría como turista a La Palma?

Aquí los turistas con discapacidad física no pueden acceder a la mayoría de los lugares, como nos ocurre a nosotros. Al final lo que sucede es que los discapacitados que vienen no repiten ni se lo recomiendan a nadie. Si vienes a Santa Cruz de La Palma y la mayoría de locales son inaccesibles, te tienes que tomar un café o lo que quieras en el exterior haga frío, calor, llueva o truene. Mire como están las aceras o una playa nueva que tampoco es accesible. Y eso es en la capital. También tenemos unas deficiencias muy grandes en las instalaciones alojativas; prácticamente no contamos con ningún hotel que cumpla con los requisitos de accesibilidad. Se está haciendo alguno nuevo y remodelando algunos antiguos y no se cumple con la ley de accesibilidad.

Sus afirmaciones dejan al descubierto el incumplimiento de la ley, ¿hay penas o responsables por ello?

Ese es el problema más grave. Se incumple una ley y nadie es responsable. No hay ni multas ni expedientes sancionadores ni a técnicos ni a políticos por hacer mal su trabajo e incumplir la ley de accesibilidad.

¿La mayoría de las instituciones les miran como los pesados de turno?

Hay políticos que me evitan, que si pueden no se cruzan conmigo, cuando nosotros lo que exigimos es que se cumpla con la ley. Ellos son los que la están infringiendo, aunque quieran hacer ver ante la sociedad que los malos somos nosotros, los de Adfilpa. A veces vas a reivindicar cosas y te hacen sentir mal. La sociedad debe saber que no queremos nada que no esté contemplado en la ley. Queremos que cumplan con lo que ellos mismos han legislado y que el dinero público se invierta pensando en todos.

¿En qué quedó el pacto por la accesibilidad firmado con los políticos?

¿En qué quedo?, en que tuvieron la cara de firmar un pacto y hacerse la foto sabiendo que no iban a cumplir con la accesibilidad.