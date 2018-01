La terraza pagará 15.001 euros por superar otra vez su aforo

El Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane acordó en sesión plenaria sancionar con 15.001 euros al promotor de la terraza de verano denominada Pasarela por superar de forma considerable el aforo permitido en inspecciones llevadas a cabo por la Policía Local.

Es la segunda ocasión en la que el ayuntamiento tiene que actuar contra este establecimiento de ocio nocturno por el mismo motivo. En la primera oportunidad, la sanción fue testimonial y cuanto menos curiosa: se decidió revocar la licencia de la actividad en febrero, cuando el empresario ya tenía cerrado su negocio, que tan solo está abierto durante los meses de verano.

En esta ocasión, la sanción es económica. Antes de la votación de este asunto, el portavoz de Izquierda Unida Canaria, Felipe Ramos, aclaró la negativa de su grupo al entender que la sanción "debe ser mayor" por la reincidencia en no respetar el aforo permitido. "No tenemos nada en contra del promotor ni de la terraza, pero no entendemos que si en dos años se incumple la normativa en cuanto al aforo, lo que está tipificado por la ley como muy grave, se opte por imponer la sanción más leve". Va desde los 15.001 a los 30.000 euros. "15.001 euros nos parece insuficiente", subrayó.

Ramos hizo además hincapié en que a su juicio el expediente sancionador "tenía que haber incluido una de las cuestiones que se han barajado en los últimos meses respecto a los ruidos", de los que "se han quejado numerosos vecinos de la zona".

Coalición Canaria tampoco aprobó la sanción a la terraza de verano, en su caso optó por la abstención, sin aclarar las razones.