Los primeros servicios de pago en el Teide, listos antes de fin de año

El Cabildo de Tenerife ya ha aprobado inicialmente el reglamento de servicio del sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide, en el que se establecen los servicios básicos y complementarios, que prevé que los visitantes paguen por determinados servicios.

El vicepresidente tercero de la Corporación insular, José Antonio Valbuena, avanzó a EL DÍA que "una vez terminen las alegaciones el día 20 de febrero empezaremos a elaborar las distintas ordenanzas de los servicios complementarios y las someteremos a exposición pública, para que se sepan los precios que se proponen y las tarifas de descuentos, que después irán al pleno del Cabildo y su aprobación definitiva".

"Este año queremos empezar a prestar servicios de senderos guiados, el acceso al pico del Teide y a algún centro de visitantes antes de que acabe el año. Lo último serán los aparcamientos de pago", dijo.

El consejero socialista destacó que ha habido "un proceso de participación limpio y transparente, donde todo el que ha querido ha podido opinar. Lo hemos llevado a tres Patronatos del Parque, y hay un acuerdo plenario".

Explicó que "el reglamento está en exposición pública. Con o sin reglamento, los servicios se podían prestar sin necesidad del mismo, pero sí creíamos oportuno por garantía y transparencia englobarlo todo en un reglamento y fijar los parámetros básicos en la gestión del Teide".

El consejero insular expuso que "garantizamos que la gestión recaiga en una empresa pública. En ningún momento el Cabildo apuesta por una empresa privada para la gestión de los servicios complementarios. Lo que queremos es que al final cualquier tipo de beneficio, en vez de ir a la cuenta de resultados de una empresa privada, se revierta directamente en el Parque Nacional, que es otro de los requisitos que se pondrán en la encomienda de gestión que se haga". E insistió en que "no es el momento de hablar de precios, ni de tarifas de descuento, sino de definir los servicios básicos y los complementarios. Luego, cada servicio complementario que se implemente tendrá su ordenanza, y es ahí donde se fijarán los precios".

El también consejero insular de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad manifestó que "queremos que el residente canario sea el único que tenga derecho a descuento, y dentro de los residentes, establecer un distingo entre los que son los residentes de Tenerife, y el resto del Archipiélago, que sean unos descuentos superiores a los que puedan tener el resto de visitantes".

Hizo hincapié en que se pretende cobrar "por las rutas guiadas, rutas interpretativas en los centros de visitantes, el acceso guiado al pico, y algunos aparcamientos vigilados como son La Ruleta, Cañada Blanca y Juan Évora".

Valbuena confirmó que "por subir al pico, el residente tinerfeño no va pagar absolutamente nada. El resto de residentes tendrá una rebaja muy importante y los demás turistas no tendrán descuentos. Ese servicio de guía no está en la actualidad, que aportará más control y seguridad".

El vicepresidente indicó que el Parque de Timanfaya cobra "por entrar, sin prestar ningún tipo de servicio. Aquí no vamos a cobrar por entrar en el Teide, sí por servicios complementarios".

Cuestionado sobre los bulos creados en las redes, dijo que "no se puede difamar, y si alguien quiere lanzar un bulo, tiene que demostrar sus argumentos. Se está mintiendo para descalificar y manchar".