Sí se Puede denuncia el estado de la vía que une el pueblo con Epina

Sí se Puede ha visto necesario trasladar su preocupación por la falta de mantenimiento de la carretera que une Vallehermoso con Epina, tramo correspondiente a la GM1. El año pasado, la asamblea local denunció en los medios la situación de la misma y la ausencia de cualquier tipo de mantenimiento.

"Parece que la única manera que se entiende en el lenguaje político de La Gomera es la reiteración. Consideramos que el Cabildo debe asumoir su papel y valorar las actuaciones que se deben realizar" en la carretera, apuntó la asamblea local.

La primera fase de la carretera Vallehermoso-Arure, entró en el convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2006 y fue inaugurada en febrero de 2011.

"Desde la asamblea local valoramos que ha habido un déficit en su mantenimiento. Así, en determinadas zonas hay hundimientos debido a que el terreno ha cedido, y entendemos que eso debe mejorarse de forma prioritaria antes de que los mismos afecten a la estabilidad de la vía. Además, tendría que realizarse la reparación y limpieza de las mallas que retienen la caída de piedras, ya que muchas de ellas están rotas o repletas de escombros", afirmaron desde la organización.

"Es esto por lo que hemos preguntado - continuaron desde Sí se Puede- sobre qué medidas se prevén, por parte del Cabildo, para el mantenimiento y la reparación de la vía. Los vecinos y visitantes que transitan por la carretera ven cómo dicha infraestructura viaria se ha deteriorado en estos años, sin que haya habido actuaciones al respecto".

Desde la formación asamblearia se considera que el Cabildo debe actuar con premura para que después no tenga que gastarse mucho más dinero en el mantenimiento, por lo que debe obligar a la empresa a que acometa mejoras en la vía.

"Durante estos últimos tiempos hemos visto cómo se sometían a arreglo vías que realmente hace poco tiempo fueron objeto de asfaltado, no se trata de poner piche nuevo solamente, sino de gestionar las carreteras para no tener que poner asfalto una y otra vez con el objetivo de justificar dinero o como motivo de petición y lloriqueo permanente en el Gobierno de Canarias. No es solo inflarse en los medios con pedir y asumir competencias, sino que hay que gestionarlas", precisó Sí se Puede.