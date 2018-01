Tenerife quiere ir a Eurovisión

T enerife quiere estar en la próxima edición de Eurovisión. Ana Guerra y Agoney Hernández se juegan esa posibilidad esta noche, a partir de las 21:35 horas, en una gala especial de "Operación Triunfo" (TVE). Las posibilidades son múltiples: la lagunera opta a la cita que se celebrará del 8 al 12 de mayo en el Estadio Altice Arena de Lisboa en versión individual, privilegio que se ganó hace siete días siendo finalista de "OT", con un dueto o en grupo. El adejero, en cambio, solo puede optar a estar en suelo portugués con un formato en pareja o integrado en un conjunto en el que estarían los seis alumnos más destacados de la academia.

El público será el encargado de decidir la canción que va a tomar el relevo de "Do it for your lover", tema que le dio a Manel Navarro la última plaza de la edición celebrada en 2016 en Kiev (5 puntos). Para ello dispone de un sistema de votación a través de llamadas, SMS y una aplicación especial de "OT". No obstante, un jurado compuesto por Julia Valera, Luisa Sobral -compositora y hermana del último ganador de Eurovisión, el luso Salvador Sobral-, Manuel Martos y Víctor Escudero comentará cada una de las actuaciones. La primera fase del concurso acabará con la interpretación de los nueve temas. Minutos después, se anunciarán los tres temas que pasan a la fase definitiva: los elegidos volverán a interpretar la canción aspirante antes de anunciar la votación final.

Ana Guerra, que todavía tiene posibilidades de ganar el concurso, interpretará en solitario "El remedio", una composición con raíces latinas de Nabález. Asimismo, se subirá al escenario en compañía de Aitana para cantar "Lo malo", una historia creada por Morgan y Will Simms. Su tercera "bala" se la jugará en la opción grupal.

Agoney, además del formato en plural, puede estar en territorio luso formando un dueto con la gallega Míriam. "Magia" es el título de la canción compuesta por David Otero, en el pasado miembro de El Canto del Loco.

A Aitana le tocará defender en solitario "Arde", una balada escrita por María Peláez y Alba Reig (Sweet California), el catalán Alfred García buscará su oportunidad con "Que nos sigan las luces", de Nil Moliner, Míriam tratará de convencer a la audiencia con "Lejos de tu piel", de Steve Robson e Ina Wroldsen, mientras que Amaia Romero agotará todas sus opciones con "Al cantar", un vals con registros pop que lleva la firma de Rozalén.

Además de las parejas integradas por Agoney y Míriam y la de Aitana y Ana Guerra, esta modalidad se completa con una compuesta por Raúl González que cantarán Amaia y Alfred ("Tu canción").

Ana Guerra y Agoney, pues, tienen la posibilidad de tomar el testigo del portuense Mikel Hennet Sotomayor, quien representó a España en Eurovisión con D'Nash. La cita tuvo lugar en 2007 y su "I Love you mi vida" fue recompensado con 43 puntos y una vigésima posición.

Mucho mejor se le ha dado a los intérpretes grancanarios un certamen en el que debutaron con Braulio. "Sobran las palabras" solo sumó 11 puntos en la edición que acogió La Haya (1976). Dos años después, José Vélez se alzó con la mejor clasificación individual de un canario al colocar "Bailemos un vals" en la novena plaza de País 1978 (65 puntos).

Nueve años después, Patricia Kraus quedó la cuarta por la cola (19/22) con los diez puntos que le dieron en Bruselas por la interpretación de "No estás solo". En el "Europe's living a celebration" también hubo acento canario: la granadina Rosa López contó con la grancanaria Geno para asegurarse la séptima plaza en Tallin (81 puntos). Dos años después, Ramón del Castillo se acercó al registro de Vélez con la décima posición que alcanzó en Estambul (87 puntos) con "Para llenarme de ti". Algo más sonado fue el fracaso de El Sueño de Morfeo, con Raquel del Rosario al frente, en Malmo 2013.