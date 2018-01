Los conciertos de Jason Derulo en España se trasladan de febrero a octubre

Los dos conciertos que Jason Derulo tenía previsto ofrecer el próximo mes de febrero y que suponían su debut en España se celebrarán finalmente en octubre, según ha informado hoy la promotora responsable de los mismos.

De este modo, será el 16 de octubre cuando el WiZink Center de Madrid reciba al artista estadounidense, y no el 27 de febrero.

En Barcelona será un día después, el 17 de octubre, cuando Jason Derulo recale en el Sant Jordi Club, y no el 26 de febrero, como se anunció en un primer momento.

La principal razón del cambio, explica la nota de prensa de Doctor Music, es que Derulo "se encuentra trabajando en un nuevo álbum, que verá la luz a finales de verano, y se ve obligado a aplazar su gira".

"Las entradas adquiridas hasta el momento son válidas para las nuevas fechas", añade Doctor Music, que ha informado asimismo de que el concierto de Madrid, que había agotado sus entradas, ampliará aforo tanto en pista como en grada a partir del 1 de febrero a precios de 38 y 42 euros, respectivamente (gastos de distribución no incluidos).

En el caso de Barcelona, ya es posible adquirir entradas para la fecha modificada a través de los canales oficiales.

Desde el 1 febrero hasta el 14 de marzo, quien no pueda asistir a los conciertos programados para el mes de octubre podrá reclamar la devolución de las entradas en el mismo punto de venta donde fueron adquiridas.

Los primeros espectáculos en suelo español de Jason Derulo llegarán después de una década de andadura artística en la que ha publicado cinco discos de estudio, de "Jason Derulo" (2010), cuando su habilidad como bailarín y cantante le granjeó comparaciones con Michael Jackson, hasta "Everything is 4" (2015).

A la espera de su nuevo álbum, titulado "777" y previsto inicialmente para 2017, el artista goza de éxitos como "Ridin Solo", "In my head", "Talk dirty", "Wiggle" o "Want to want me", hasta ahora la pista más radiada en la historia del "Top 40", que le han permitido amasar 50 millones de copias vendidas de sus sencillos.