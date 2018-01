LOS ÁNGELES, 26 (EUROPA PRESS) Timothée Chalamet y Armie Hammer protagonizan Call Me By Your Name, el filme dirigido por Luca Guadagnino y que cuenta con cuatro nominaciones a los Oscar: Mejor Película, Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Guión Adaptado (James Ivory) y Mejor Canción (Mystery of Love).



La aclamada película llega a los cines de España este viernes 26 de enero. Sus dos protagonistas concedieron una entrevista a Europa Press en Los Ángeles. Chalamet, candidato al Oscar como Mejor Actor por su interpretación en la película, afirma que Call Me By Your Name "ciertamente tiene un diálogo físico".

"A la hora de abordar el tema de nuestra relación de una forma creíble, como espectador, para mí los más emocionante en un filme de amor son los momentos espontáneos", cuenta el joven actor. Por su parte, Armie Hammer destaca el hecho de que Luca Guadagnino decidiera dirigir el filme con una sola cámara, algo que les dio bastante libertad en el set de rodaje.

"Como actores, teníamos más espacio para hacer lo que quisiéramos porque no había limitaciones", explica. Hammer asegura que Call Me By Your Name ha tenido un gran impacto en él, como artista y como persona. "Aprecio haber tenido esa experiencia. El público ve la película en una hora y media, pero yo pude vivirla durante dos meses", puntualiza satisfecho.

SENTIMIENTOS EN ESTADO PURO

En Call Me By Your Name, Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo.

Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa. Además de sus cuatro nominaciones a los Oscar, este drama romántico basado en la novela de André Aciman ha cosechado un gran éxito en diversos festivales de cine internacionales y ha sido aclamado por la crítica de todo el mundo.