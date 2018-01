"El portero fue el mejor del rival, pero nos faltó acierto"

José Luis Martí entró cariacontecido a la sala de prensa. La mejoría fue insuficiente para ganar y él así lo entendía. "No hemos tenido el acierto suficiente, pero el mejor jugador del rival ha sido el portero", empezó diciendo no sin reconocer que su equipo debió "generar más ocasiones para hacer ese gol que nos diera hoy (por ayer) la victoria". Además, destacó que pasaron "mucho tiempo en el campo rival".

En este sentido, el preparador balear destacó que "hemos estado mejor organizados para el momento de la presión y estuvimos bien arropados en todo momento". Eso en cuanto al aspecto defensivo, pero reiteró que se generaron ocasiones "con gente llegando desde atrás", aunque el Valladolid "se defendió bien".

Sí observó el entrenador del Tenerife que en la segunda parte su equipo "perdió fuelle", por lo que se vio obligado a "hacer los cambios para tratar de reactivarnos". Además, se refirió a la "falta de fortuna" y quiso resaltar que se habían "corregido cosas en el descanso y se han hecho en la segunda parte", si bien en el fútbol se vive del gol". Cuestionado por la importancia del apartado psicológico en el encuentro, comentó que "por supuesto que pasa factura cuando no consigues los objetivos y es algo que hemos trabajado esta semana y en lo que debemos seguir insistiendo".

A su juicio, "lo que hay que cambiar es el discurso y hablar de partido a partido porque los objetivos se consiguen en el día a día". Por eso, apostó por "analizar el partido y tener a los jugadores a partir del martes en las mejores condiciones posibles" para ganar el sábado al Granada.

En cuanto a la actuación del debutante Luis Milla, admitió que había estado "bien", aunque aún está "adaptándose a los compañeros". Le ha pedido "que nos dé una circulación rápida de balón", algo que había conseguido en algunos tramos. "Puede jugar ahí o un poco más adelante. Puede estar en un lateral del rombo, pero nos da fluidez y tiene llegada. Creo que es mejor viendo el fútbol de cara", explicó.

A Malbasic lo vio "más activo, más participativo, pero sin acierto" y abogó por darle más tiempo: "Le tenemos que seguir recuperando".

No tan positiva fue la expulsión de Jorge Sáenz "porque estaba recuperando su mejor nivel y el equipo a un futbolista importante". Incluso, se animó Martí a indicar que "hay otros jugadores que debían haber sido expulsados del rival por sus continuas faltas". De hecho, la actuación de Pérez Pallas no gustó a los locales. "Nos ha desquiciado por momentos", dijo.

En cuanto a su futuro en el banquillo, no dejó dudas: "Me conocéis, soy una persona luchadora y voy a centrarme en darle al equipo lo que necesita", señaló agregando que ante el Valladolid "los jugadores han estado extraordinarios en orden y equilibrio". Insistió en que "no es una preocupación a día de hoy" para él. "Soy de la opinión de que no me compete a mí decidir eso. Solo tengo que trabajar en lo que creo que es lo mejor. El fútbol es resultado y eso marca el devenir de un entrenador", adujo.

"El Tenerife no es un equipo entregado, lo vi con compromiso"

J.J.R., Santa Cruz de Tenerife

Luis César Sampedro reconoció que su equipo había logrado "un punto maravilloso ante un rival complicado, que vivía una semana difícil, que quería ganar sí o sí". Por eso, quiso hacer hincapié en que su equipo había "defendido bien". De hecho, defendió el 0-0 porque "el empate parece poca cosa, pero en la primera vuelta perdí ocho veces y si hubiera empatado cuatro, estaríamos en otra situación". El técnico gallego se refirió a la baja de Jaime Mata, goleador pucelano, aceptando que "es importante". sSobre su sustituto, Chris Ramos, recordó que "hace un mes estaba jugando en Segunda B y va creciendo". Al Tenerife lo vio "con ganas de agradar y con ganas de correr. He visto un equipo con energía y con compromiso. No es un rival entregado. Pero está en esa fase en la que no salen las cosas".