Fotis Katsikaris: "Fallar tantos tiros libres, un inconveniente"

Fotis Katsikaris comenzó su intervención tras el choque afirmando que "esperábamos un partido como este, muy difícil de decidir. Fue un encuentro muy tenso. Ssabíamos que Murcia era my fuerte en los rebotes. Pudimos estar arriba al descanso, pero unos errores tácticos en defensa nos hicieron quedarnos por debajo". Además, el técnico griego añadió que "en el tercer cuarto salimos regalando balones. No estábamos agresivos en ataque y les dimos una renta de 10 puntos. Poco a poco fuimos mejorando en defensa y en el rebote, y llegamos al final con esa jugada en la que, hasta en dos ocasiones, pudimos forzar la prórroga". Por último, Katsikaris habló de los fallos en el tiro libre y de su vuelta a Murcia: "En un partido cerrado y muy justo, si fallas tantos tiros libres, es un inconveniente muy grande para poder ganar ante un equipo como el UCAM. Luego hay jugadores como Soko, que están muy bien y son difíciles de parar. Estoy encantado de venir aquí y me siento a gusto. Mi experiencia de volver a canchas donde fui técnico ha sido siempre buena", finalizó. Mientras, su homólogo Ibon Navarro manifestó que fue "un partido entre dos equipos que quieren estar en el playoff. Nuestra entrada en el encuentro no fue muy buena en defensa. Estuvimos demasiado blandos, concediendo canastas fáciles. Ellos son uno de los mejores equipos pasando el balón. Después de recuperarnos, comenzamos a mandar e imponernos". El entrenador del conjunto murciano agregó que se habían "visto las caras con un equipo muy complicado, al que le hemos forzado catorce pérdidas".