Enviar notas de prensa, una herramienta potente de marketing digital

No basta con ofrecer un buen producto o servicio ni con ser una marca conocida y que goza de cierto prestigio: nada se vende solo a día de hoy. Todo el mundo necesita aunque sea un poco de visibilidad, y más en un contexto altamente competitivo como el online. Pese a serlo, es fundamental tener presencia y conseguir buenos resultados.

Por todo ello, el marketing digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para las empresas, sea cual sea su tamaño, que bien cuentan con un departamento específico, bien contratan servicios de una agencia. Y sus acciones están encaminadas precisamente a eso, a conseguir visibilidad.

El buen posicionamiento es clave y, entre las técnicas que se ponen en marcha, está la del linkbuilding o construcción de enlaces. Con una estrategia bien planificada se puede alcanzar de la forma correcta el objetivo que persigue: conseguir más enlaces entrantes a la página web, desde otras webs que tengan un mínimo de autoridad.

Cómo enviar notas de prensa a periódicos

No es lo mismo colocar un enlace al sitio propio en el artículo de un blog con un impacto mediano que hacerlo en una cabecera nacional que recibe cientos de miles de visitas al día. Y que, además, tiene una comunidad fuerte que interacciona constantemente en el mismo medio y en sus redes sociales.

De lo anterior se desprende la importancia que siguen teniendo hoy días las notas de prensa, como textos oficiales que un agente o institución dirige a los medios de comunicación con idea de que estos difundan la información. En los medios tradicionales es esencial para llegar a grandes públicos, pero en los medios online adquieren aún más sentido, porque promueven el feedback.

No resulta fácil, sin embargo, pasar el filtro de los diarios digitales. Estos tienen un estilo propio y exigen una calidad en la información. Una empresa no siempre cuenta con la capacidad de adaptarse a él y, aunque pudiera, la sobrecarga de trabajo que suele tener un medio de comunicación hace que sea muy difícil poder establecer contacto con ellos cuando no se trata de una marca muy potente, menos si se acude a título individual.

La importancia de saber escribirlas bien

Lo fundamental, por lo tanto, es escribirla bien, para evitar que el texto sea desechado de primeras. La brevedad y la concisión deben ser dos prioridades al definir el tono y el estilo, sin exceso de tecnicismos ni ambigüedades. Mejor que el texto no resulte demasiado extenso (no más de 1.000 palabras) y que tenga una estructura acorde: encabezado o titular, entradilla, fecha y localización, cuerpo de texto y datos de contacto.

Por supuesto, gramática y ortografías deben ser perfectas, y se valorará también que se enlace a fuentes para contrastar datos o que se adjunten imágenes, gráficos y otro material complementario útil.

La nota puede ser enviada por email, a las direcciones que los medios digitales suelen facilitar. A no ser que haya un cauce más directo.

Cómo contactar con un periodista para notas de prensa

Tener el contacto directo de un profesional de la comunicación ofrece más garantías de que la nota de prensa llegue al medio y se le dé difusión, en lugar de acabar en una bandeja de entrada de correo electrónico en la que cada día se acumulan miles de emails.

La tarea resultará más efectiva si se conoce bien el medio al que se quiere dirigir la nota, y a los periodistas que trabajan en ellos. Hay que ser, por lo tanto, selectivos con las cabeceras, y buscar la calidad (lo que más se adecue al objetivo) y no la cantidad.

No hay que tener miedo de levantar el teléfono y llamar a las redacciones para pedir contactos, e incluso puede que en la web oficial se encuentre información interesante. Solo hay que tener claro lo que se va a decir, sintetizar tanto como se pueda y esperar a que el profesional abra una vía de comunicación directa.

La mayoría de los periodistas hoy, además, tiene perfiles en redes sociales. Seguirles e interactuar con ellos también es una forma de que te conozcan.

Opción más fácil: Unancor para notas de prensa

Unancor facilita mucho todo el proceso. Se trata de una plataforma que ofrece la posibilidad de enviar notas de prensa y que ahora, además, ha incorporado su servicio de notas de prensa premium.

En Unancor no solo ejercen de intermediarios, sino que además cuentan con un equipo de redactores profesionales que elaboran un texto de calidad, ajustándose al formato propio de las notas de prensa con títulos llamativos y adaptados al marketing de negocios, así como al medio en el que van. La clave es generar visibilidad, clics y tráfico web.

El enlace a la web propia del cliente quedaría así insertado en un comunicado bien elaborado de la forma en que él lo elija: puede ser un texto compartido con otros anunciantes (se incluirían hasta cuatro enlaces diferentes) o propio (con uno o más enlaces), utilizar un estilo natural o en formato promocional y en el medio de comunicación que este desee.

La plataforma garantiza acceso a cientos de medios de comunicación internacionales o nacionales, redactando en otros idiomas como inglés o alemán, además de en medios provinciales y locales. Entre las cabeceras, destacan agencias de noticias como Europa Press o la agencia EFE.

Con todo, los profesionales del marketing digital lo consideran un servicio útil.