"Los turistas llaman a esta parte de la ciudad Bosnia Herzegovina"

Jesús Paredes es propietario de l'esthéticiènne Urban Spa & Beauty, uno de los comercios afectados por el cierre de la calle Puerta Canseco, como consecuencia de la paralización, por parte del Cabildo de Tenerife, de las obras de demolición de un inmueble de la vía. Él fue el primero que denunció la situación en la Gerencia de Urbanismo. Al igual que otros comerciantes de la calle, sigue sin entender la situación.

¿Conocía la situación de este inmueble antes de que se produjera la paralización?

Este edificio tiene historia. Allí hicimos una inversión para comprar un local que se iba a edificar, pero el constructor quebró y se quedó con él CajaCanarias. Luego lo cogió otra empresa que se quedó con el embargo, y con los permisos que había comenzaron a tirarlo. (...) Se estaba cayendo desde hace mucho tiempo, como otros muchos edificios viejos de Santa Cruz.

La calle la cerró el ayuntamiento.

Pero por orden del Cabildo, así que el Cabildo, indirectamente, nos ha cerrado nuestra calle. Impiden que nuestros clientes lleguen en coche o los traigan en taxi. Las autoridades deberían vivir, durante el tiempo en el que se les elige, en los lugares para los que han sido elegidos para que disfruten y sufran las ventajas y las incomodidades de los ciudadanos.

Pero se hizo para mantener la seguridad en la vía.

Si en este edificio (donde está su comercio) se produce un infarto, tiene que entrar una ambulancia a recoger a esa persona y se encuentra un coche saliendo del garaje, ¿qué sucede? La persona que está con el infarto se muere. ¿Quién va a asumirlo?

¿En qué medida les ha afectado el cierre desde el punto de vista comercial?

Nuestros clientes vienen andando o no vienen, y los proveedores tienen que llamar antes para ver si pueden entrar o no. Muchos de los clientes piensan que el establecimiento está cerrado porque ven el prohibido. Es una injusticia flagrante.

¿Entienden que tengan que empezar unas obras para que se reabra el asunto de los inmuebles protegidos?

No, bajo ninguna perspectiva. Que los vecinos tengamos que sufrir unas desavenencias y una falta de diálogo y de resolución de un problema que está estancado desde hace años entre dos instituciones... Nosotros las votamos para que se pongan de acuerdo y nos solucionen la vida, que para eso cobran a final de mes.

El Cabildo justifica la paralización de la demolición por el interés patrimonial del edificio.

Los turistas llaman esta parte Bosnia Herzegovina, porque parece que han caído aquí no sé cuántas bombas. Todo este entorno es una vergüenza. Amén de que las chicas estén por aquí -se refiere a las prostitutas de la calle Miraflores-, todo ese montón de edificios viejos, ¿qué valor histórico tienen? ¿Que fueron hechos por arquitectos de mucho renombre? Roma también lo fue. Los tiempos evolucionan, y nosotros con ellos. Si las autoridades no están dispuestas a tirar edificios que se están cayendo y los dueños no tienen dinero para afrontar una reforma que los deje como hace 120 años, hay que tirarlos, por seguridad y por bienestar de los ciudadanos que pagamos los impuestos.

Uno de los peligros del cierre de la calle dicen que es el Carnaval. ¿Por qué?

Esta es una calle de muchísimo tránsito. Si bien Ángel Guimerá es un desahogo enorme, durante el Carnaval la gente que baja a pie lo hace por aquí. Y utilizan este rellano -enfrente del comercio- para hacer fiestas. ¿Y si se trepan por esta malla? Va a haber vacilón con esto, y la pena es que haya alguna desgracia. Que lo tiren y limpien esto ya, que este edificio ha sido invadido dos veces por ocupas (...) Lo único que pretendemos es dar un servicio de calidad a nuestros clientes. Que nos dejen hacerlo, que ni siquiera recibimos ayudas. Por no tener, no tuvimos ni alumbrado de Navidad. Pero casi que los entiendo, con tanta casa vieja.

Reunión sobre el asunto

Dirigentes de Cabildo y ayuntamiento abordarán hoy la controversia que se ha generado tras la paralización de la demolición del inmueble de la calle Puerta Canseco. En ella, el consistorio instará a que se levante el reparo a esta obra, y planteará la creación de una comisión mixta para valorar técnicamente las sugerencias de catalogación a los efectos de la elaboración del futuro catálogo de protección en el PGO que se está redactando. Otra cosa es lo que ocurra con los inmuebles que ya tienen licencia.