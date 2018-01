Consejos para mantener tu colchón en perfecto estado

Un colchón, aunque no lo parezca, es una de las inversiones a largo plazo más importantes que podemos hacer en nuestra vida, ya que tener un colchón de calidad puede mejorar nuestra salud al darnos mejores horas de sueño, cuidar nuestra columna y en general, mejorar nuestras condiciones físicas y mentales. Para eso, tenemos que invertir en un buen colchón, que nos asegure no solo que no se vaya a romper, sino que nos mantenga la espalda en perfecto estado. Por eso, debemos elegir una marca que nos aporte calidad y seguridad, como es el caso de Khama. Estas son algunas acciones que debemos realizar para alargar la vida de nuestro colchón:

Rotarlo de vez en cuando

Antiguamente, se recomendaba girar bocabajo el colchón y también cambiarlo de lado para ayudar a mantener su forma uniforme con el paso del tiempo. Sin embargo, actualmente los colchones tienen solo un lado correcto. Por eso, la mejor forma de evitar los bultos que se suelen formar en el colchón es girándolo de un extremo a otro cada dos semanas durante los primeros cuatro meses, y luego, cada tres. En el caso de que no estemos seguros de cómo proceder, nunca es una mala idea que verifiquemos la garantía o consultemos a un empleado en la tienda donde lo compramos. En el caso de los colchones Khama tienen una garantía de 2 años que cubre cualquier defecto de fabricación durante este periodo. Y en el caso de probarlo y que no estemos satisfechos tiene una garantía de 100 noches para devolverlo.

No jugar en la cama

Saltar en la cama puede sonar divertido y puede que todos lo hayamos hecho cuando éramos niños, pero es mejor dar saltos en otro lado, ya que podemos dañar las fibras y los resortes de nuestro colchón.

Usar bicarbonato sódico para eliminar los malos olores

El bicarbonato de sodio es uno de los compuestos más útiles que podemos tener en casa, ya que sirve para todo y ayuda a deshacernos de los olores molestos. Gracias al bicarbonato no dañaremos nuestro colchón, alargando mucho más su rendimiento. Para aplicarlo sobre el colchón, debemos espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre la zona, esperar 20 minutos y aspirar todos los restos del bicarbonato.

Utilizar un buen protector de colchón

Una de las cosas que pueden ayudarnos a conservar durante muchos años nuestro colchón de calidad es utilizar un buen protector. Es conveniente que compremos uno que sea transpirable, de forma que evitemos la aparición de insectos y hongos.

Lavar bien las sabanas y los cubrecolchones

Mientras dormimos, nuestro cuerpo suelta aceites, sudor, pelos y células muertas. Comer en la cama también deja migajas y restos de comida. Además, si tenemos mascotas el daño aún mayor porque pueden traer todo tipo de agentes externos. Todo esto provoca nos solo que tengamos un colchón sucio, sino que se nos llene de bacterias y partículas que se impregnan entre las capas de colchón, lo que estimula la aparición de insectos de cama y bacterias dañinas.

Por eso, la limpieza de sabanas y fundas debería hacerse cada semana o cada dos semanas, tal y como indican los expertos, y la limpieza de protectores de cama debe hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante.