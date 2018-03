Montañés vuelve a una convocatoria

El Tenerife viajará esta mañana a Bilbao, donde se entrenará en horario de tarde, con la gran novedad en la convocatoria de Paco Montañés. El castellonense no formaba parte de una lista desde el 14 de octubre de 2017, día en el que jugó como titular en el Rodríguez López frente al Numancia y sufrió un esguince grave de tobillo que lo apartó de la competición durante cinco meses y medio. "Lo veo cada vez mejor y le ha cambiado hasta la cara", comentó el técnico sobre el exfutbolista del Levante. "Tenía la lesión olvidada, pero el punto de estado de forma te lo da la acumulación de trabajo y ya está muy cerca del nivel de sus compañeros", añadió para subrayar que se trata de "una magnífica noticia para el Tenerife".

Al igual que Montañés, estarán en El Sadar los porteros Dani y Carlos Abad; los defensas Raúl Cámara, Luis Pérez, Iñaki, Lucas Aveldaño, Carlos Ruiz y Jorge Sáenz; los centrocampistas Alberto, Luis Milla, Vitolo y Bryan Acosta; y los atacantes Suso Santana, Juan Carlos, Tyronne, Álex Mula, Víctor Casadesús y Samuele Longo.

Por contra, se quedan en casa los lesionados Juan Villar, Samuel Camille y Aitor Sanz, más Filip Malbasic, que llegó ayer a la Isla después de pasar unos días de permiso en Serbia por el nacimiento de su hija. "Le dijimos a Filip que disfrutara de su familia y de su niña, pero que no dejara de entrenar, aunque no lo hiciera con el grupo", indicó Etxeberria sobre Malbasic, que no estaba descartado para el duelo de Liga con el Osasuna.

Además de aclarar la situación del serbio, el entrenador apuntó que tanto Aitor como Camille "están mejor" de sus molestias, en el gemelo y la cadera, respectivamente. "Sus sensaciones van siendo más positivas, pero no llegan al partido", confirmó. En consecuencia, el centrocampista se perderá su tercer encuentro consecutivo -ya fue baja ante el Numancia y el Lorca- y el lateral enlazará su segunda ausencia. "Confiamos en que sigan con esta evolución y que estén disponibles para la siguiente jornada", añadió situando el posible regreso de ambos en el Tenerife-Sevilla Atlético del domingo 8 de abril.

En cuanto a Juan Villar, mañana cumplirá cuatro jornadas consecutivas sin jugar. Sufrió una rotura en los isquiotibiales el 4 de marzo, en el estadio del Nástic, y no podrá participar en el choque con el Osasuna. Tampoco es seguro que vaya a estar disponible en la siguiente cita liguera. Las previsiones del entrenador pasan por tenerlo en algunos ejercicios colectivos de la próxima semana. "Va a estar pronto", dijo sin marcar plazos. "Nos dicen que está evolucionando muy bien y el jugador me ha dicho que sus sensaciones son muy buenas. No queremos ponernos fechas, pero estoy seguro de que la próxima semana empezará a hacer algunas cosas con el grupo", advirtió Joseba.

Con todo esto, es muy probable que el "once" en El Sadar se parezca al que eligió para tratar de superar al Lorca. "En principio, no valoro la opción de cambiar mucho, porque el equipo ha encontrado una buena dinámica", reconoció el "míster" blanquiazul.

El Tenerife llegará esta tarde a Bilbao y se entrenará en las instalaciones del Athletic (Lezama).

Después de cumplir el domingo pasado 200 partidos en Segunda División A, Carlos Ruiz jugará mañana por tercera ocasión en El Sadar, campo que visitó con el Tenerife y en el que perdió en 2014 y empató en 2016. El defensa granadino confía en conseguir su primer triunfo en el estadio del Osasuna, coincidiendo con un momento crucial de la temporada. "Será un partido muy importante, el triunfo nos metería de lleno en la pelea", señaló el defensa pensando en las opciones del Tenerife de luchar por el ascenso. Al respecto, aseguró que el equipo blanquiazul llegará "en un buen momento" a este duelo. "Estamos con la mente puesta en el partido y queremos ganar y acercarnos a la zona de privilegio de la clasificación, y todo pasa por completar una buena semana de entrenamientos y estar preparados para afrontar este encuentro con todas las garantías", declaró uno de los capitanes del plantel tinerfeño. Carlos avisó que el Osasuna "es un equipo que sabe manejar todas las fases del juego: si se repliega, es muy peligroso saliendo al contragolpe porque tiene futbolistas muy verticales; si sale a apretar arriba, es capaz de hacer daño porque sus jugadores son muy agresivos en la presión; y a balón parado también crea peligro por su poderío en el juego aéreo". En el caso de tener minutos -parte como titular-, Ruiz se verá las caras con atacantes contrastados en Segunda como David Rodríguez o Quique González. "Son de lo mejorcito de la categoría. Me he enfrentado a ellos en bastantes ocasiones y tengo claro que para pararlos hay que mantener siempre la concentración, porque en cualquier momento te pueden generar peligro y no suelen fallar".

"Vital a todos los niveles"

Para Joseba Etxeberria, el Osasuna-Tenerife de mañana será "un partido vital a todos los niveles", entre otras cosas porque el triunfo le daría "un impulso de energía terrible" al equipo blanquiazul. De hecho, se quedaría a un punto de su rival, que ocupa el último puesto de la zona de promoción, el sexto. "Será un partido muy exigente, pero veo que estamos preparados", destacó Joseba. "El equipo transmite buenas sensaciones y ese punto de madurez que hace falta para ganar este tipo de encuentros".

La respuesta a domicilio

Un empate en Alcorcón, un triunfo en Tarragona y una derrota en Soria. Así se resume la trayectoria del Tenerife como visitante con Etxeberria, quien le pide a sus jugadores que den "algo más" lejos del Heliodoro. "El equipo se encuentra mucho más a gusto en casa por las dimensiones del campo, porque tenemos la posibilidad de circular bien el balón, porque la gente nos empuja, por el ambiente... Pero tenemos que dar más fuera de casa", reconoció el entrenador. "En cuanto a intensidad, no estamos mal. En velocidad y en transiciones, estamos bastante bien. Pero hay otras cosas que tenemos que mejorar: desde el orden a la fluidez en la circulación. Sobre todo fuera de casa, nos tenemos que sacudir la presión, o bien con situaciones de peligro o con más posesión del balón", explicó.

Las claves en El Sadar

Etxeberria está convencido de que el Tenerife tendrá que "hacer muchas cosas bien" para ganar en El Sadar a un rival que "tiene mucho potencial y es muy intenso y ordenado". Además, supone que el Osasuna tratará de "hacer daño por los costados" y será "constante en la presión y en las ayudas".

Atento a otros campos

Cinco equipos que superan al Tenerife en la clasificación jugarán esta tarde. El Zaragoza, con tres puntos más, visitará a la Cultural; el Numancia y el Valladolid, que le sacan dos, recibirán al Córdoba y al Reus. Además, el Oviedo (+4) tendrá como rival al Alcorcón y el líder, el Huesca, se enfrentará al Albacete en el estadio El Alcoraz.