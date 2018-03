Barcelona y Madrid hacen rotaciones

El Barcelona, en Sevilla y con la Liga ya en el bolsillo, y el Real Madrid, en Las Palmas y sin nada que disputar en el Campeonato, apuestan por rotar a sus titulares para amortiguar los efectos de los partidos con sus selecciones, justo antes de que se reanude la Liga de Campeones, con la ida de cuartos de final.

Solo una victoria y sufrida logró el Real Madrid esta temporada tras parón por partidos de selecciones. La firmó en Getafe. Zidane apostará por Benzema, con Borja Mayoral pidiendo minutos. Bale también se perfila titular. Kiko Casilla puede dar descanso a Keylor Navas en portería; Achraf ocupará la baja de Carvajal en una defensa que completarán Varane, Nacho y Theo. Marcos Llorente puede dejar de inicio en el banquillo a Casemiro, y Kovacic, Lucas Vázquez y Marco Asensio completarían el centro del campo.

Por su parte, Paco Jémez, técnico del equipo local, recuperará para el centro de la defensa a Gálvez, una vez cumplida en Coruña. Se quedan fuera Dani Castellano y Etebo. Lo más sorprende de su convocatoria ha sido el descarte, por decisión técnica, de Tana.

Hoy también juega el máximo rival amarillo, el Levante, que abre la jornada visitando al Girona. La esperanza de los de Jémez pasa por una derrota levantinista, antes de verse las caras el día 8. Además, en la sobremesa, se miden en San Mamés el Athletic y el Celta.

las palmas: Chichizola: Macedo, Gálvez, Ximo Navarro, Aguirregaray; Javi Castellano; Halilovic, Vicente Gómez, Momo, Jairo; y Calleri.

real madrid: Casilla; Achraf, Varane, Nacho, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Lucas Vázquez, Bale; Marco Asensio y Benzema.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 15.30 (beIN).

sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Jesús Navas, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.

barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Paulinho o André Gomes, Iniesta, Coutinho, Messi o Dembélé y Luis Suárez

Árbitro: José Luis González González (Castellanoleonés).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 19:45 (M+ Partidazo).

Messi entra en la lista

Leo Messi ha sido incluido en la lista de convocados. También viajarán Nélson y Denis Suárez. Por contra son baja el colombiano Yerry Mina y el carrilero Aleix Vidal, además de los lesionados Sergio Busquets y Lucas Digne. Vaiajn Ter Stegen, Cillessen; Nélson Semedo, Piqué, Rakitic, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti y Vermaelen. En el Sevilla setán todos disponibles y la gran novedad puede ser la vuelta de Jesús Navas,

"Hay que evitar la rotura"

El técnico, Ernesto Valverde, dejó claro que ganar al Sevilla "supondría muchísimo" para el título en LaLiga. El estado físico de Messi centró la rueda de prensa, aunque el jugador viajará hoy. "Lo tenemos que tener en cuenta para que eso no conlleve a una rotura muscular que es mucho más grave. Me gustaría no tener ningún jugador con molestias, pero los jugadores están acostumbrados durante la temporada a soportar algún tipo de problema de este tipo", añadió, dejando claro, eso sí, que el jugador está "perfecto" en lo anímico, pese a la derrota ante España. "Le veo muy bien, tranquilo. Todos estamos acostumbrados a soportar las críticas. Nada especial. Le veo perfecto desde el punto de vista anímico", dijo Valverde.