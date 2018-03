Fotis: "El Bilbao necesita victorias"

El Bilbao Arena (11:30) sueña con ser mañana el verdugo de sus idolatrados exjugadores. Tobias Borg, Kostas Vasileiadis y Fotis Katsikaris formaron parte, campañas atrás, del equipo de Miribilla.

El técnico heleno atestiguó que el equipo se encuentra "muy bien" para afrontar el choque, después de una "semana larga" de preparación específica del duelo en tierras bilbaínas. "Hemos aprovechado para mejorar cosas y cuidar los detalles. Con el trabajo y el esfuerzo de todos, intentamos ir lo mejor preparados posible para el encuentro", esclarecía Fotis. Tras una semana entera de sesiones preparatorias, el preparador dijo que sus jugadores "han disfrutado de cada uno de los entrenamientos", y se mostró "muy satisfecho" por el trabajo realizado.

"Será un partido duro y complicado; todos los encuentros en los que jugamos como visitantes lo son. Tenemos que afrontar este partido con la mayor concentración, ya que el Bilbao se encuentra en una situación delicada; necesita victorias", argumentaba. Entre las claves del choque enumeró la "defensa" y el "control de la pintura", debido a que el Bilbao ha "reforzado ese aspecto". Especial relevancia le atribuyó a la figura de Redivo, "un gran anotador", pese a sus "altibajos". En las líneas anteriores profundizó. "Tenemos que recuperar nuestra identidad defensiva y apoyarnos. En ataque, a rescatar la confianza".

Katsikaris hizo alusión a lo "especial" que resulta enfrentarse al equipo en el que permaneció desde enero de 2010 hasta el final de la campaña 2012/13. "Será la tercera visita como rival -las anteriores coincidencias fueron dirigiendo al UCAM Murcia-, pasé cuatro años maravillosos allí (Bilbao), tengo unos recuerdos inolvidables,".

Tan solo una victoria separa a los de Veljko Mrsic del Real Betis, club que está en zona de descenso. Como conocedor del baloncesto y de la idiosincrasia del Bilbao Basket, Fotis atribuyó a los "numerosos cambios" la mala temporada que están realizando, unidos a la "mala dinámica y la falta de química" entre sus jugadores.

La atención en la última parte de la comparecencia se centró en nombres propios. El primero de ellos, Josh Akognon, el cual "evoluciona muy bien". Va a viajar y ya anticipó Katsikaris que "tiene buenas sensaciones" para este choque.

Como ya señaló este diario días atrás, el Bilbao Arena se les ha dado bien a jugadores tales como Davin White y Javier Beirán. "Todo es diferente, cambia el año, el equipo, el partido... todo. No obstante, hay jugadores, como ellos, que tienen buenas sensaciones en una cancha. Ojalá que se sientan bien". Ahondando en White: "Hemos hablado mucho con él, no es el Davin que todos esperamos. Tiene oportunidades porque está en cancha, pero no sé por qué no está teniendo regularidad, su talento es incuestionable".

Dejan Todorovic y Davin White se lo pierdenEn las filas de Bilbao Basket no estará el balcánico Dejan Todorovic por culpa de un esguince de tobillo. No es una baja nueva, de esta semana, porque Dejan no pudo estar en la última jornada en Zaragoza; mientras que el Canarias ha incluido en su convocatoria a Josh Akognon, que podría reaparecer en Liga Endesa. Davin White, cuyo estado de forma fue un aspecto destacado de la comparecencia del entrenador griego el jueves, será el descarte de los aurinegros para este domingo. Su plaza en el equipo la ocupa Josh Akognon, que fue dado de alta para este encuentro.

Viaje hoy y partido mañana, ante 9.000 aficionadosEl equipo canarista entrenó ayer por última vez antes del viaje que realiza hoy para llegar a Bilbao, donde juega mañana (11:30, Movistar Plus, en el dial 192). El equipo de Miribilla ha hecho promociones durante la semana con el fin de superar los 9.000 aficionados en las gradas. El partido es muy importante, tambien para ellos.