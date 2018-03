"Si ganamos, nos acercaremos a donde queremos"

Luis Pérez Maqueda (Utrera, 4 de enero de 1995) está en su mejor momento de la temporada, como acredita el hecho de llevar seis partidos seguidos como titular, lo que supone el momento de mayor continuidad hasta ahora. Con Joseba Etxeberria parece haberse ganado el sitio y se considera ahora mejor lateral. "Cada vez peco menos de novato", dice. Ante partidos como el de mañana, prefiere pensar en lo mejor porque "si piensas en lo negativo, lo atraes". Por eso, confía en que el Tenerife logre los tres puntos en El Sadar.

Semana bonita esta con la perspectiva de un Osasuna-Tenerife.

La verdad es que es un partido atractivo, contra un equipo grande como Osasuna, que viene de Primera y aspira a subir esta temporada como sea. Estos son los partidos que cualquier futbolista quiere jugar. Vamos convencidos de que podemos lograr los tres puntos y sabemos lo importante que sería.

Parece que habrá un ambiente bonito, pero infernal para el Tenerife.

Sí. El Osasuna es un espectáculo de equipo y la afición de El Sadar es un lujo. Ellos, encima, están haciendo un llamamiento porque saben que no le están saliendo las cosas en casa como querrían. Quieren jugar esa baza, pero nosotros también tendremos las nuestras. También nos irá a ver gente y tendremos su apoyo. Intentaremos ganar también por ellos.

¿Es consciente de la trascendencia del encuentro? Juegan ustedes contra el sexto clasificado.

Está claro que tenemos que ir partido a partido, como nos dice el míster, pero toca jugar contra el sexto. Ellos nos sacan cuatro puntos y si logramos la victoria nos acercaremos adonde queremos.

¿Creen que ganar supone meterse de verdad en la pelea por el "playoff"?

Está claro que si ganamos en Pamplona nos veremos metidos de lleno. Ahora estamos en la pomada, pero no estamos metidos del todo. No nos vemos muy lejos, pero esta oportunidad contra el sexto es para aprovecharla. Es el próximo partido y solo pensamos en eso.

¿Qué destacaría de Osasuna?

Es un equipo hecho para subir, un equipazo. Está hecho a conciencia para eso aprovechando ese dinero extra que tiene por la ayuda del descenso, que es algo que te permite tener una plantilla de gran nivel. Pero nosotros también tenemos un equipazo y podemos hacerle frente.

En Segunda los presupuestos no condicionan tanto?

Esas ayudas a los que bajan dan un pasito más, pero es algo de LaLiga. No entramos en eso. El caso es que en Segunda puedes hacer un temporadón con poco presupuesto y subir. El Córdoba, que venía de Primera, ha tenido esas posibilidades y ahora está metido abajo.

Usted conoce bien a Diego Martínez, el entrenador del rival.

Tuve la suerte de tenerlo en el Sevilla Atlético. Es un tío al que le gusta que sus equipos defiendan bien y pone mucho esfuerzo en eso para desde ahí atacar. Es un gran entrenador.

Y a Borja Lasso, que pudo ser su compañero.

Tiene muchísima calidad. Se está viendo. El míster (Diego Martínez) habló con él y no tuvo dudas porque subió a Segunda División con él. Eso tira mucho. El Osasuna, como equipo y como estadio, también era una buena opción.

¿Se está hablando de este partido desde el lunes en el vestuario?

Sí, de hecho habló el míster. Nos dijo que el partido es muy importante y que queremos ganar los tres puntos. Tampoco es que haya que obsesionarse con eso porque sería peor. Tenemos que centrarnos en trabajar, hacerle caso al entrenador y plasmar eso el día del partido.

¿Da vértigo pensar en lo que pasaría en caso de derrota?

No pensamos en eso porque sería atraer lo negativo. Tenemos que pensar en positivo porque eso se te viene. Lo que hacemos es pensar que podemos conseguir los tres puntos.

¿Tiene ventaja Osasuna al ser un equipo más hecho?

Está claro que ellos están más hechos desde la primera jornada. Eso hace mucho porque están casi todos los que empezaron la temporada. Pero nosotros llevamos ya una buena dinámica desde hace algunos partidos y le hemos cogido la idea al míster. Sabemos lo que queremos hacer dentro del terreno de juego y eso se nota.

En su caso, ha logrado tener continuidad en ese once y adaptarse a lo que le pide Etxeberria.

La verdad es que estoy muy agradecido a (José Luis) Martí porque él fue el que me trajo, junto con Alfonso (Serrano). Con él también jugué, aunque se repartieron más los minutos con Raúl Cámara. Ahora estoy teniendo un poco más de continuidad, estoy con confianza y se lo agradezco mucho al míster porque esa es la manera de mejorar. Luego, lo que hago es darlo todo en cada entrenamiento porque al final juegas como entrenas. Quiero ganarme el puesto y que estén contentos conmigo a final de temporada.

¿Es mejor lateral Luis Pérez que cuando llegó?

Sí. He ido aprendiendo de la gente que tengo alrededor. Es mi segundo año en Segunda y ya llevo más de 40 partidos. Le voy cogiendo a la categoría el rollo y cada vez peco menos de novato. Mis compañeros me están ayudando bastante también.

Dijo Etxeberria que valora la posibilidad de colocarle como interior en el futuro.

La verdad es que yo soy lateral y me siento mejor como lateral. Pero juego donde me pongan. A mí me gusta tener recorrido, espacios, pero también me gusta defender. Le he cogido el gustillo a ese recorrido de ida y vuelta, pero que si me tengo que fajar ahí de extremo lo hago sin problema.

Por cierto, ha hecho usted buenas migas con Luis Milla.

Es un jugador espectacular. No parece que tiene 27 años porque es muy maduro. Además, teníamos amigos comunes y ahora hemos congeniado muy bien. Tenemos la misma forma de ser y nos llevamos muy bien.