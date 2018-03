Los vinos canarios conquistan el exigente "paladar" de Nueva York

Canary Wine ha vuelto a enamorar al público norteamericano en la presentación, el pasado martes, de sus vinos en el Metropolitan Pavilion de Nueva York, donde más de 1.000 profesionales de la distribución, sumillería y la restauración, así como prensa especializada e influencers del sector de todo Estados Unidos, pudieron participar en una espectacular, extensa y a la vez selecta muestra de los más prestigiosos vinos del mundo, entre los que se contaban distintas variedades de vinos de Canarias.

Los productores más afamados del mundo estuvieron presentes en un evento que permitió dar a conocer los caldos de más renombre junto con nuevas elaboraciones. Canary Wine, a su vez, enamoró al público norteamericano con una representación de sus mejores vinos -Bodegas Monje, Tajinaste y Viñátigo de Tenerife, Bodegas Los Bermejos de Lanzarote y Bodega Frontón de Oro de Gran Canaria-, que brillaron con luz propia en este afamado "tasting", ante prescriptores e "influencers" del sector en EEUU como David Bowler y Alice Feiring o periodistas de prestigiosas publicaciones como "Wine & Spirits", quienes no dudaron en alabar públicamente las excelencias de los vinos de Canarias. Esta no es la primera vez que la ciudad de los rascacielos muestra su preferencia por una selección de vinos que no deja de ganar territorio en el mercado internacional. Nueva York, pues, se convirtió en una prueba de fuego para un sector que ha conquistado el paladar de la gran manzana.