Crean un dispositivo que permite detectar la meningitis infantil en 3 segundos

La "startup" catalana New Born Solutions ha creado el primer dispositivo médico para detectar la meningitis infantil de manera no invasiva y en solo tres segundos, según ha informado hoy el departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat.

Se trata de un instrumento similar a un bolígrafo que se coloca en la zona del cráneo del bebé, que todavía no se ha cerrado completamente, y detecta la concentración de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo (que se halla entre la piel y el cerebro), indicador que determina la existencia o no de la meningitis.

El fundador y CEO de la empresa, Xavier Jiménez, recuerda que el hecho de que un bebé tenga fiebre "es ya una sospecha suficiente para que los médicos piensen que pueda tener una infección grave, como puede ser la meningitis, que afecta al cerebro y al sistema nervioso central y puede resultar letal si no se detecta rápidamente".

"El problema es que hasta ahora el único método existente para detectar los pocos casos de meningitis entre tantos pacientes es la punción lumbar, que es invasiva, no está exenta de riesgo, no siempre es tolerable por el paciente y resulta negativa en el 95 % de los casos", añade Jiménez, que recibió una beca para participar en un programa en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos.

New Born Solutions está desarrollando actualmente el prototipo clínico de su dispositivo, que funciona a través de tecnología de ultrasonidos de alta resolución para visualizar estructuras muy pequeñas como son los glóbulos blancos.

Esta tecnología permitirá por tanto limitar el empleo de la punción lumbar "a sólo aquellos pocos casos en que efectivamente se haya detectado la meningitis para determinar el tipo de patógeno que la provoca y poder fijar así el tratamiento adecuado", asegura Jiménez, que destaca también que este dispositivo, al no ser invasivo, permitirá monitorizar de forma frecuente la respuesta del paciente a la medicación.

Jiménez considera que con este sismtea podrán ayudar a realizar un "cribado rápido de meningitis" que es esencial para reducir la mortalidad infantil, que llega al 10 % en países desarrollados y al 50 % en los no industrializados, al margen de los efectos neurológicos que pueden sufrir los niños posteriormente".

La empresa, cuya sede está en el Parque Científico de Barcelona, tiene previsto iniciar la comercialización de su producto en 2020, una vez haya conseguido las validaciones regulatorias necesarias.

New Born Solutions es una de les veinte "startups" beneficiarias de las ayudas Startup Capital de ACCIÓ, la agencia de la Generalitat para la competitividad de la empresa, que les ha permitido recibir 75.000 euros a fondo perdido para financiar las actividades derivadas de la ejecución del plan de negocio inicial de empresas emergentes tecnológicas.