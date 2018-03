VIGILIA PASCUAL

Todas las parroquias de la Diócesis de Tenerife celebran la Vigilia Pascual en el horario establecido en cada templo. En la Catedral de La Laguna, presidida por el obispo de la Diócesis, Bernardo Álvarez, comenzará a las 22:00 horas.



LA LAGUNA

Procesión de la Soledad

19:00 h. Desde la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Callejón Ruiz Cabal, C/ Consistorio, plaza del Adelantado, C/ Obispo Rey Redondo, C/ Viana, C/ San Agustín, C/ Nava y Grimón, plaza del Adelantado, C/ Santo Domingo, hasta la Parroquia de Santo Domingo.



GARACHICO

Parroquia Santa Ana

22:30 h. Procesión del Silencio y la Soledad de la Virgen.



GÜÍMAR

Parroquia de San Pedro

21:00 h. Vigilia Pascual y a su término procesión del Santísimo Sacramento y Traslado del Cirio Pascual hacia la Parroquia de Santo Domingo.



LOS REALEJOS

La Santa Cruz, SanCayetano y Las Nieves

23:15 h. Procesión con el Santísimo Sacramento.

Santuario-Parroquia del Carmen

21:00 h. Vigilia Pascual y al término procesión con su Divina Majestad el Señor Resucitado en la Eucaristía.



LA OROTAVA

Parroquia de San Juan Bautista

23:00 h. Procesión del Santísimo Sacramento.



Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

22:00 h. Procesión en el templo con Jesús Resucitado.Parroquia de Nuestra Señora de la Luz

21:00 h. Procesión del Santísimo Sacramento.



LA GUANCHA

Parroquia del Dulce Nombre de Jesús

21:00 h. Procesión de la imagen para celebrar la Vigilia Pascual.