La artista venezolana Nela Ochoa llega al TEA con "Vídeos 1985-2006"

TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz inaugura el martes, 3 de abril, a las 20:00 horas, una muestra de vídeo de la artista multidisciplinar Nela Ochoa (Caracas, 1953), destacada por ser una de las pioneras del videoarte en Venezuela. Nela Ochoa.

"Vídeos 1985-2006" es el título de este nuevo proyecto expositivo que permite que su obra se vea por primera vez en Canarias. Comisariada por Angélica Camerino, la muestra se podrá visitar de manera gratuita en el Cuarto Oscuro de TEA hasta el 3 de junio, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Ochoa, que en su carrera también ha cultivado la mezcla de medios característicos del arte conceptual, reúne en esta ocasión trece de sus vídeos. En ellos, "el espectador va a encontrarse con una serie de imágenes que lo van a tocar sensiblemente y lo van a llevar a reflexionar sobre temas como la violencia, el machismo, la destrucción del medioambiente y los ritos sociales que desplazados de su tiempo y contexto toman otro significado".

"San Joaquín es un gesto" (1985), "Que en Pez Descanse" (1986), "Topos2 (1987), "Mala Matiana" (1990), "Caja de Música" (1992), "Rituales de agua (Water Rituals", 1993), "Baños de sangre" (1993), "Tasajo" (1994), "Muerte por agua", (1995) "Ruinas Circulares-Hoyano" (1997), "Mendiga" (1999), "I could be you could be me2 (2005) y "Eco genético" (2006) son los vídeos que integran esta muestra.

El cuerpo humano ha sido el foco principal de su obra. "Voy hurgando en los cuerpos en busca de respuestas, pero también de nuevas preguntas", asegura la creadora que condensa el motivo que la mueve a crear en una frase que aparece en una de sus obras, Water Rituals, en la que dice que "las llaves del conocimiento están ocultas dentro de nuestros cuerpos".

En este sentido, Nela Ochoa -que actualmente reside en Tenerife- recuerda que la danza como expresión creativa del cuerpo fue una guía importante en su trabajo.

"Mi interés corporal pasa por los gestos y los ritos humanos, así como el ambiente que los condiciona. Esto me ha llevado a viajar y a participar en experiencias con las tribus restantes de la selva amazónica venezolana y también con los internos de las prisiones venezolanas.

De estas experiencias han salido obras que denuncian y que a la vez recuperan un trozo de la realidad de mi tiempo", señala Nela Ochoa quien, vestida como una mendiga, caminó por las calles de Caracas, Miami y Basilea "para saber que pudiera ser otra pero también para que los demás se reflejen en ese oscuro espejo". Precisamente esta experiencia recogida en vídeo es uno de los trabajos que ahora se podrá ver en TEA.

"En los comienzos me interesaba el gesto como lenguaje universal y eso quizás me llevó a profundizar cada vez más en el cuerpo y sus entrañas. Primero fueron las radiografías que desde muy joven me interesaron y que guardaba e intervenía. Con la llegada de nuevas tecnologías el cuerpo se fue transparentando y yo seguía el hilo hasta llegar al mundo de lo genético, un universo que me sigue dando material de investigación y creación", señala Nela Ochoa.

Sus trabajos han transitado siempre en el camino de la experimentación, conectando la fotografía con la performance, la danza, el vídeo, el cine y la instalación.