Urbanismo flexible e ideas nuevas ante la crisis de la vivienda

E n lugares como Hong Kong, con mucha más alta densidad y problemática residencial que la que podemos tener en Tenerife, hace años que se llevan poniendo soluciones imaginativas sobre la mesa, de bajo coste y que solo requieren cierta flexibilidad urbanística, que tal vez tengamos ya la posibilidad de realizar en Canarias con la nueva Ley del Suelo.

El ejemplo concreto que vamos a analizar no es el primero de este tipo: la comunidad creativa de todo el mundo ha venido presentando soluciones parecidas a esta que ahorran espacio y combaten con imaginación la actual crisis de la vivienda.

Por ejemplo, y tan solo en esa misma ciudad, en 2014, el estudio de Hong Kong Affect-T sugirió que se podrían instalar micro hogares de bambú dentro de edificios de fábricas abandonadas también en Hong Kong. Más recientemente, el estudio hongkonés Design Eight Five Two usó divisiones deslizantes, muebles móviles y almacenamiento oculto para aprovechar al máximo el espacio en un apartamento de 51 metros cuadrados, mientras que NCDA utilizó un altillo estilo casa de árbol para hacer un espacio extra en un apartamento de 34 metros cuadrados.

Pero el ejemplo de hoy es genial, el estudio de Hong Kong James Law Cybertecture ha desarrollado un prototipo de micro hogares apilables y de bajo costo en tuberías estandar de cemento, que podrían insertarse en huecos abandonados entre edificios de la ciudad de manera provisional o permanente.

Lo han llamado OPod Tube Housing, y es un proyecto que considera que las tuberías de agua de cemento de 2,5 metros de ancho se pueden transformar en pequeñas casas de 9,29 metros cuadrados, con puertas que se pueden desbloquear utilizando teléfonos inteligentes.

Las paredes interiores están encaladas, lo que reduce la estética industrial, y el piso es de madera. Un sillón se pliega de noche para funcionar como cama. También hay espacio para una mini nevera, una cocina de microondas, una barra para colgar la ropa y un espacio para colocar maletas y cajas.

Un panel frontal totalmente acristalado funciona como puerta y/o ventana. Con ella se proporciona luz natural y además hay iluminación adicional mediante tiras de leds colocadas debajo de los estantes y una lámpara retráctil colocada en la pared.

La parte trasera de la tubería forma un compartimento de baño con ducha y un inodoro. Las paredes circulares están revestidas de baldosas hexagonales de color blanco puro, y el suelo está cubierto de tablas de listones para proporcionar drenaje. Sé que Hong Kong tiene el mercado de vivienda menos asequible en el mundo y que no es comparable a Tenerife, que aquella isla asiática se enfrenta actualmente a una importante crisis de vivienda, debido a una población en aumento, una gran demanda de alojamiento, precios de las propiedades que se disparan y tierras limitadas por la geografía de la isla pero diseños así también podrían proporcionar un alivio temporal para los residentes jóvenes que en Canarias buscan algo asequible a corto plazo.

Los arquitectos que han tenido esta idea imaginan que estas estructuras tubulares se amontonan una encima de las otras, creando hogares asequibles para los jóvenes en espacios vacíos del centro de la ciudad de Hong Kong.

Los residentes podrían vivir en estos tubos durante uno o dos años de manera provisional y como una primera oportunidad para independizarse, o durante el tiempo de estudios.

Construir estos micro apartamentos cuesta aproximadamente 15.000 euros cada uno. Y podrían caber entre medianeras abandonadas, tan habituales por estas tierras. Con cada unidad que pesa 20 toneladas, se pueden elevar con una grúa estándar de tamaño mediano, lo que les permite incluso trasladarse con relativa facilidad y por supuesto ser consideradas instalaciones provisionales.

Potencialmente mucho más flexibles que las cápsulas hexagonales para dormir diseñadas por la agencia creativa Framlab en edificios de Nueva York de la que hablamos aquí hace un par de semanas.