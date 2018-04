Mata: "No serán mis únicas medallas"

Sigue ampliando su palmarés. Su tesón, constancia y capacidad de superación lo hacen diferente, lo convierten en ganador. Andrés Eduardo Mata Pérez (11/11/1992), se plantó en el Campeonato de Europa de Halterofilia, celebrado en Bucarest, y demostró que Rumanía se le da especialmente bien -allí ya logró su primera medalla en 2011, cuando aún era júnior-. Tres preseas para él, la plata en arrancada, haciendo récord de España; y dos bronces; uno en dos tiempos y otro en el Total Olímpico.

El haltera tinerfeño, atendió a EL DÍA después de subirse al podio. "Ha sido una preparación a conciencia. Comenzamos desde enero y hemos tenido un par de tomas de marca para ver cómo estábamos de forma", afirmó. Pese al gran resultado, atestigua que la preparación fue "normal", y que en esa fase se encontró "bien" y no "excelentemente". En lo referente al volumen de carga en los entrenamientos, aseguró que tuvo especial cuidado y no asumió riesgos. "No quería quemar mi cuerpo antes de tiempo; no he forzado en la preparación".

Ya refiriéndose al día de competición, aseguró que se notó "algo resentido" y que quizá le faltó "algo de fuelle" en dos tiempos, después de la enorme "energía" aplicada en la arrancada, donde logró la plata. En lo referente a esta última modalidad y a la medalla obtenida, dijo: "Estoy muy contento por haber logrado récord de España. Tenía el de dos tiempos desde 2011. Al de arrancada nunca lo había tirado en competición y lo logré".

Andrés Mata "no sabe" si este es el mejor momento en su carrera deportiva, pero sí lo considera como un momento importante para "ganar en confianza" y tener una marca "competitiva" de cara a las Olimpiadas.

El deportista nacido en Venezuela reconoce que para él fue una "sorpresa" hacerse con tres medallas. Entretanto, desveló que, pese a tener sentimiento de "incertidumbre", sí sabía que "iba a lograr alguna medalla, pero no tres".

Fiel a sí mismo, aseveró que estas no serán "sus únicas medallas", ya que esta competición solo representa el "inicio". De hecho, Mata ya mira a un futuro que pasa por los Juegos del Mediterráneo (junio), pero sin perder de vista el gran objetivo, "la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde iré a por medalla sí o sí". Con los pies en el "suelo", pero sabiendo que tiene "mucho margen de mejora", Andrés Mata ya calibra el peso de su futuro.

Lydia Valentín, campeona de Europa por cuarta vez

La española Lydia Valentín consiguió ayer en Bucarest su cuarto título europeo de halterofilia al dominar la categoría de menos de 75 kilogramos ante la francesa Gaëlle Nayo Ketchanke y la finlandesa Meri Ilmarinen. La leonesa, de 33 años de edad, ganó los tres oros en arrancada, en dos tiempos y en el total olímpico en otra jornada memorable para ella. Con su cuarto título continental, tras los conseguidos en 2014, 2015 y 2017, deja atrás las tres coronas europeas de la valenciana Estefanía Juan. Lydia Valentín, vigente campeona del mundo de su categoría, levantó 115 kilos en arrancada y 135 en dos tiempos para un total olímpico de 250 kilos. Gaëlle Nayo Ketchanke se quedó en 234 kilos y Meri Ilmarinen en 223. Al igual que en los pasados Campeonatos del Mundo, disputados en Anaheim (Estados Unidos) el pasado mes de diciembre, Lydia Valentín se hizo con las tres medallas de oro que había en juego. Lideró la clasificación de arrancada, con un mejor levantamiento de 115 kilos. También fue la mejor en dos tiempos. Pudo con 130 kilos en el primer intento y con 135 en el segundo, aunque falló sin consecuencias sobre 140, sabiéndose ya campeona. España logró un total de 13 medallas.